French News: La conduite autonome devrait être plus sûre grâce au module capteur radar

Lorsqu’un enfant court dans la rue, la personne moyenne a besoin de 1,6 seconde pour freiner. Les véhicules autonomes équipés de capteurs radar ou lidar et d’un système de caméra ont un temps de réaction de 0,5 seconde. L’Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la micro-intégration se développe en collaboration avec divers partenaires industriels (AVL, Jabil Optics, John Deere, InnoSenT, Silicon). Radar) et de la recherche (DCAITI, Institut Fraunhofer pour les systèmes de communication ouverts FOKUS) est un module radar de caméra qui enregistre les changements de trafic considérablement plus rapidement: le module de la taille d’une cellule aura un temps de réponse inférieur à 10 millisecondes. Selon une étude de l’Université du Michigan (voir la source), il réagit 50 fois plus rapidement que les systèmes de capteurs conventionnels et 160 fois plus rapidement que les humains. La voiture ne parcourt que 15 cm sans contrainte, puis le système réagit et envoie des signaux de freinage. Cela évite de nombreux accidents en milieu urbain.Le traitement du signal intégré réduit le temps de réactionL’astuce derrière est le traitement du signal intégré dans une phase d’expansion ultérieure: les données du système radar et de la caméra stéréo sont traitées et filtrées directement dans ou sur le module. Les informations non pertinentes sont reconnues mais ne sont pas transmises. La fusion de capteurs fusionne les données de la caméra et du radar. Sur la base de réseaux de neurones, ces données, et donc diverses conditions de trafic, sont évaluées par le contenu à l’aide d’un apprentissage automatique. Le système n’envoie alors aucune information d’état mais seulement des instructions de réaction au véhicule. Ainsi, la ligne de bus du véhicule reste libre pour les signaux importants, par exemple un enfant qui court soudainement dans la rue. “Le traitement du signal intégré réduit considérablement le temps de réponse”, déclare Christian Tschoban, chef de groupe du département Systèmes de capteurs RF et intelligents chez Fraunhofer IZM. Lui et ses collègues travaillent sur le projet KameRad (voir encadré). Le démonstrateur fonctionnel que lui et son équipe ont mis au point ressemble à une boîte grise avec un oeil à gauche et à droite – les caméras stéréo. D’ici 2020, le projet sera terminé. Jusque-là, les partenaires du projet, AVL List GmbH et DCAITI, testaient le premier prototype, entre autres, dans le trafic urbain de Berlin. Dans quelques années, souhaite Christian Choban, sa “boîte grise” est installée dans chaque véhicule afin de rendre le trafic autonome dans la ville plus sûr.Source: Étude de l’Université du Michigan datant d’août 2017 (Titre: Sensor Fusion: A Comparaison des capacités de détection de conducteurs humains et de véhicules hautement automatisés)

