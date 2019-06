French News: “La tâche qui nous a été confiée portera le nom d’un soldat polonais dans le monde entier” – 75ème anniversaire de la bataille de Monte Cassino

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

La colline de Monte Cassino et le monastère bénédictin en son sommet ont été d’une importance capitale pour le système de défense allemand du La ligne de Gustav. Au cours du premier semestre de 1944, les unités allemandes contrôlant un monastère fortifié repoussèrent facilement les attaques des troupes alliées et les attaques successives menées par des unités américaines, britanniques, françaises, canadiennes, sud-africaines, néo-zélandaises et indiennes aboutirent à un échec.

Lors de la quatrième attaque – décision du général Władysław Anders – le 2e Corps polonais a participé au transfert en Italie au tournant de 1943 et 1944. Le 11 mai, le général Anders a adressé aux soldats du 2e Corps un ordre historique:

Les soldats, la tâche qui nous incombe, rend le nom d’un soldat polonais célèbre dans le monde entier. Dans ces moments, les pensées et les cœurs de la nation entière seront avec nous, nous serons soutenus par les esprits des soldats tombés au combat de nos camarades. Laissez le lion vivre dans votre cœur. Les soldats – pour l’attaque de bandits des Allemands contre la Pologne, pour la partition de la Pologne avec les bolcheviks, pour des milliers de villes et de villages en ruines, pour les meurtres et les tortures de centaines de milliers de nos sœurs et frères, pour des millions de Polonais déportés comme esclaves de l’Allemagne, Pour la misère et le malheur du pays, pour nos souffrances et notre errance – avec la foi en la justice de la Divine Providence, nous avançons avec le saint slogan dans nos cœurs, Dieu, l’honneur et la patrie.

Malgré les deux assauts initiaux repoussés par les troupes allemandes, après des batailles inhabituellement sanglantes durant près d’une semaine, le 18 mai 1944, la résistance allemande est brisée et le monastère conquis. Le 18 mai, à midi sur la colline de Monte Cassino, le drapeau blanc et rouge victorieux était bloqué. 923 soldats polonais sont morts dans les attaques, 2 931 ont été blessés et 345 n’ont jamais été retrouvés.

La bataille de Monte Cassino était un témoignage de la bravoure et du dévouement de la Pologne et, surtout, de sa solidarité avec les autres nations du monde combattant le nazisme. La victoire polonaise, cruciale pour le destin de la Seconde Guerre mondiale, devait également rappeler aux dirigeants occidentaux l’indépendance de la Pologne à l’époque où l’Union soviétique occupait déjà la moitié de l’ancien territoire de la Pologne. Comme il s’est avéré plus tard, lorsque des soldats polonais se sont battus à Monte Cassino, Staline, Roosevelt et Churchill ont déjà pris des décisions concernant l’avenir de la Pologne après la guerre et de ses frontières.

Pendant le siège, il fut décidé de construire un cimetière où seraient enterrés des soldats polonais tués au combat. Aujourd’hui, le cimetière de guerre polonais à Monte Cassino est l’une des plus importantes nécropoles polonaises.

Les combats pour Monte Cassino ont été commémorés par une plaque sur la tombe du soldat inconnu à Varsovie et une inscription sur la tombe du soldat inconnu à Cracovie. En 1999 à Varsovie près de l’ul. Władysław Anders et le parc Krasinski, un monument commémorant la bataille et ses héros polonais ont été dévoilés.

[contenu intégré]