French News: Le Commissaire aux droits de l’homme Kofler à l’occasion du 30e anniversaire de la répression violente du mouvement pour la démocratie sur la place Tiananmen à Pékin

Source: Ministère des Affaires Etrangères. La répression violente contre le mouvement pour la démocratie en Chine marque son 30e anniversaire. Nous devons et nous n’oublierons pas ce qui s’est passé à Beijing à l’époque. Le gouvernement fédéral commémore tous ceux qui ont été victimes de l’approche sans compromis sur la place Tiananmen il y a 30 ans. Dans le même temps, je lance un appel aux autorités chinoises pour qu’elles libèrent les citoyens toujours emprisonnés à la suite du 4 juin 1989. Cela devrait être accordé aux familles des victimes et à tous ceux qui souhaitent commémorer les morts et discuter des événements de cette époque.La protection des droits de l’homme est un devoir fondamental de tous les membres de l’ONU. Par conséquent, en ce jour mémorable, j’exhorte le gouvernement chinois à respecter les droits de l’homme universels et les libertés fondamentales de tous les citoyens. Tous ceux qui défendent pacifiquement les droits de l’homme et la démocratie en Chine dans l’esprit du mouvement de 1989 et qui ont été emprisonnés pour cela doivent être libérés.

MIL OSI