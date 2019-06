French News: Le président Zatlers se rendra en Slovénie pour une visite de travail

Source: Président de la Lettonie en Letton

Du 4 au 6 juin 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vējonis, se rendra en visite de travail en République de Slovénie, le mercredi 5 juin, à Ljubljana, le président de la République de Slovénie, pour discuter des possibilités des deux pays. renforcer les relations bilatérales, la coopération au sein de l’Union européenne, de l’OTAN et des organisations internationales, ainsi que la coopération régionale dans le cadre de l’initiative des trois mers. En fin de journée, Raimonds Vejonis participera à un dîner organisé par le président slovène, Boruta Pahor, le jeudi 6 juin à Brdo, en Slovénie, pour participer au Sommet des Trois Mers en vue de fournir un soutien politique à des projets transnationaux et régionaux et de contribuer ainsi à une Europe unie, sûre et compétitive. Lors du sommet, le président Zatlers participera également au déjeuner devant le président slovène, Boruta Pahor, composé de 12 pays de l’UE situés géographiquement entre les mers Adriatique, Baltique et Noire – Autriche, Bulgarie, République tchèque, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Lituanie, Pologne et Roumanie. , Slovaquie, Slovénie, Hongrie.

