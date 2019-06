French News: Le programme social international pour les enfants de PJSC Gazprom «Football pour l’amitié» a établi le record du monde Guinness

Source: Gazprom en russe

Paru le 3 juin 2019, 20h40

À Madrid, la septième saison du programme social international des enfants de Football for Friendship pour PJSC Gazprom s’est achevée. Les dernières manifestations du projet, mises en œuvre avec le soutien de la FIFA, de l’UEFA et des fédérations et associations de football nationales, se sont déroulées du 28 mai au 2 juin dans le cadre du programme officiel de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Selon les résultats de la Coupe du monde de football entre amis – principal événement sportif de la septième saison – le programme a reçu le titre GUINNESS WORLD RECORDS® dans la nomination “La leçon de football la plus multinationale de la planète”

Plus de 800 enfants et adultes d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Nord et plus de 160 journalistes de grands médias internationaux et nationaux ont participé aux événements Football for Friendship à Madrid. Jeunes footballeurs, jeunes journalistes, jeunes entraîneurs et jeunes arbitres ont participé au programme, tandis que le président du conseil d’administration de PJSC Gazprom, Viktor Zubkov, et le représentant officiel du Fonds UEFA pour l’enfance, Cyril Pelleva, sont devenus les invités de la Septième saison. Les stars du football Roberto Carlos, Marco Materazzi, Andrei Arshavin, Aleksey Smertin, Dmitry Sychev et Anatoly Tymoschuk, les ambassadeurs de l’UEFA Celia Sasic et Ricardo Carvalho, responsables de fédérations nationales de football et d’associations de différents pays, ont pris part aux participants du «Football for Friendship». “Football pour l’amitié.” Pour la première fois, il a réuni des experts et des praticiens internationaux du développement du football junior dans le monde entier (plus tôt au cours du forum, de jeunes footballeurs de différents pays ont discuté du respect des valeurs du programme à travers le monde avec des représentants des médias et des footballeurs célèbres). Entraîneurs d’équipes nationales et de clubs professionnels, médecins d’équipes d’enfants, représentants de l’UEFA, d’académies de football et de fédérations de différents pays, stars du sport discutées sur le site du forum, outils efficaces pour enseigner aux jeunes athlètes et nouvelles méthodes de développement du football pour enfants, ainsi que l’intégration des principes de Football pour l’amitié dans la formation programmes.

Le forum a annoncé le lancement d’une Académie internationale multilingue gratuite de Football pour l’amitié, une plate-forme complète de formation en ligne destinée à améliorer les compétences des entraîneurs d’équipes de jeunes, des sections de football et des professeurs d’éducation physique du monde entier. Le cours de formation a été développé par des enseignants et des entraîneurs de l’Académie des enfants du Club de football de Barcelone, experts des programmes humanitaires de la FIFA. Un certain nombre de tutoriels vidéo pratiques ont été préparés avec la participation d’entraîneurs professionnels et de jeunes joueurs de football de différents pays lors des derniers événements du programme Football for Friendship à Madrid. Le lancement de la plate-forme en ligne est prévu pour juin 2019. Le 31 mai, une séance d’entraînement de football a été organisée dans le cadre des matches de qualification, auxquels ont participé des enfants de 57 nationalités. L’événement a été l’un des moments forts de la septième saison. La formation a été reconnue comme la leçon de football la plus multinationale de l’histoire. C’est pourquoi Football for Friendship a reçu le titre GUINNESS WORLD RECORDS®. Anna Orford, juge de GUINNESS WORLD RECORDS®, a remis à Viktor Zoubkov un certificat officiel d’établissement de record.

Viktor Zubkov, président du conseil d’administration de PJSC Gazprom: «Beaucoup de travail a été accompli. Nous avons obtenu un tel résultat aujourd’hui: nous avons établi un nouveau record mondial Guinness. C’est très important quand des enfants de différentes nationalités jouent dans la même équipe. Je tiens à féliciter à nouveau tout le monde pour ce résultat magnifique. ”

Le 1er juin, au cœur de Madrid, sur la place centrale, la Plaza Mayor, s’est déroulé le principal événement sportif du programme: la Coupe du monde de football pour l’amitié. La première place et le titre du vainqueur ont été remportés par l’équipe “Antiguan Snake” composée de jeunes footballeurs de Bosnie-Herzégovine, de Russie, d’Iran, d’Italie, du Turkménistan et d’Azerbaïdjan. Les vainqueurs de la coupe ont remis Roberto Carlos.

Roberto Carlos, vainqueur de la Coupe du monde et triple vainqueur de l’UEFA Champions League: «Football for friends» est un programme tout à fait unique auquel les enfants du monde entier rêvent de participer. En combinant les composantes sportive et humanitaire, le projet aide les jeunes participants à développer leurs talents, à choisir leur propre chemin de vie et à devenir de brillants leaders. Tous les jeunes footballeurs qui s’entraînent dans les domaines de «Football for Friendship» ne deviendront pas des athlètes professionnels. Mais chacun d’entre eux préservera à jamais l’expérience unique acquise ici: l’expérience de l’amitié, le dépassement de ses propres limites, le travail d’équipe. ”

Avant le match final, les résultats du vote des jeunes participants de l’équipe de football la plus socialement responsable ont été annoncés. Le trophée spécial du programme, la Coupe des Neuf Valeurs, a été attribué au club de football de Liverpool.Tous les participants à la finale de la septième saison du football de l’amitié ont assisté à la finale de l’UEFA Champions League 2019, qui s’est déroulée au Metropolitan Stadium.

Référence Le programme social international pour les enfants «Football for Friendship» a été mis en œuvre par PJSC Gazprom à partir de 2013. Les valeurs fondamentales promues par les participants au programme sont l’amitié, l’égalité, la justice, la santé, la paix, la loyauté, la victoire, la tradition et l’honneur. Football for Friendship bénéficie du soutien de l’UEFA, de la FIFA, du Comité international olympique, de fédérations de football de divers pays, de fondations caritatives internationales pour enfants, de sportifs de renom et de grands clubs de football du monde. Au cours des sept dernières saisons, le programme a réuni plus de 6 000 participants venus de 211 pays et régions et a acquis plus de 5 millions de supporters, dont des athlètes et des artistes célèbres. Les clubs de football Barcelone (Espagne), Bayern (Allemagne), Al-Wahda (Syrie), Real Madrid (Espagne) et l’équipe nationale brésilienne de football ont été récompensés depuis 2015. Ressources Internet officielles du programme:

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI