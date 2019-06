French News: Les gagnants nationaux du concours d’histoire ont été annoncés

La lutte pour le suffrage des femmes, la révolution de 1848, les ondes de tempête dans l’histoire ou le mouvement étudiant de 1968. Les étudiants se sont abordés de différentes manières sur le thème général «Comment ça se fait. Crise, bouleversement, départ. Ils ont exploré d’excellents événements de l’histoire, mais aussi des événements de moindre importance qui ont influencé la vie des gens. En tant que “bandes annonces”, ils ont souvent interrogé des témoins contemporains de leur propre famille. Par exemple, dans les anciennes mines de charbon, où de nombreux participants ont abordé le déclin de l’industrie charbonnière allemande et les mutations structurelles. Dans la perspective du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, de nombreux jeunes historiens ont exploré les traces laissées par la RDA et la réunification à ce jour. Tout aussi souvent, les participants ont réuni fuite et expulsion après la Seconde Guerre mondiale et les récits d’évasion d’aujourd’hui. »Les résultats du concours actuel montrent que le sujet a frappé les nerfs des jeunes. La variété de sujets a été aussi grande que cette année “, a déclaré Gabriele Woidelko, responsable de l’histoire et de la politique à la Fondation Körber. Le traitement critique des sources est important En plus de la perspective des témoins oculaires, la recherche archivistique reste importante: près de la moitié des contributions sont basées sur des travaux de sources archivés, mais des lieux d’apprentissage extrascolaires tels que les musées et les mémoriaux ont été fréquemment utilisés pour la recherche de sujets et la recherche. En conséquence, les adolescents ont souvent déclaré que la recherche sur Internet n’avait qu’une aide limitée pour leurs recherches. »En participant au concours d’histoire, les élèves apprennent également à gérer les sources et les faits. Un outil important à l’ère numérique », déclare Woidelko. Et le concours encourage également la créativité, comme le montrent les résultats: en plus des contributions écrites, des vidéos, des podcasts ou des expositions ont également été soumis. Récompenser les meilleures contributions au niveau nationalÀ l’été 2019, les lauréats seront honorés lors de cérémonies de remise de prix dans tous les états fédéraux. Le 19 novembre, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier rendra hommage aux cinq lauréats du palais Bellevue à Berlin au niveau fédéral. Communiqué de presse à télécharger (PDF) Matériel à télécharger: • Aperçu des résultats par pays pour chaque État • Textes courts sur les œuvres primées par État • Magazine de la concurrence »Rechercher un parcours Entretien avec Gabriele Woidelko, chef du département d’histoire et de politique au sujet du concours d’histoire Depuis 1973, la fondation Hamburg Körber et le bureau du président fédéral organisent le concours d’histoire revient sur une initiative conjointe du président fédéral de l’époque, Gustav Heinemann, et du fondateur, Kurt A. Körber. L’objectif est d’éveiller l’intérêt des enfants et des jeunes pour leur propre histoire, de promouvoir leur indépendance et de renforcer leur sens des responsabilités. Avec plus de 146 500 participants et environ 33 500 projets, le plus grand concours de recherche historique pour les jeunes en Allemagne se déroule tous les deux ans et sur des sujets en constante évolution.

MIL OSI