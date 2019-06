French News: Liberté de conception et plus de sécurité grâce à la nouvelle génération de lumière

Source: Fraunhofer-GesellschaftL’Institut Fraunhofer d’optique appliquée et de mécanique de précision IOF à Iéna a mis au point une nouvelle génération d’éclairage pour véhicules qui surpasse non seulement les exigences de rendement lumineux et de fonctionnalités définies par le législateur et l’industrie automobile. Position dans le véhicule nettement plus flexible que les systèmes actuels. 200 000 micro-optiques par projecteur Au salon LASER World of PHOTONICS de cette année, les scientifiques de Fraunhofer IOF présentent le deuxième prototype fonctionnel d’un feu de route segmenté à lumière parasite réduite. Il est basé sur le développement continu du projecteur multi-ouverture. 200 000 micro-optiques concentrent la lumière de manière optimale dans le sens de la marche, que vous pouvez éteindre individuellement ou par groupes à votre guise, sans délai. En conjonction avec les capteurs de véhicules modernes, l’éblouissement des usagers de la route venant en sens inverse peut ainsi être efficacement empêché. Par rapport aux systèmes conventionnels, l’espace requis pour l’installation est considérablement réduit. Moins d’éblouissementNon seul le trafic venant en sens inverse peut être délibérément masqué; Il est également possible de protéger les piétons et les cyclistes sans lumière des interférences provoquées par l’éblouissement. Cela augmente la sécurité de tous les usagers de la route. “Nous développons le projecteur dans le cadre du projet SSL WISA financé par Fraunhofer et structuré – StructuredSpotLight. Les projets d’auto-recherche présentant un intérêt économique permettent des recherches préliminaires entre instituts et servent de base à des projets de développement ultérieurs pour l’industrie “, explique Stephanie Fischer, chercheuse au département des systèmes micro-optiques de l’Institut Fraunhofer. être. Ils ont ainsi pu donner leur avis sur les paramètres souhaités des feux de route et des feux de croisement ainsi que sur les exigences mécaniques. Le cercle de consultants comprend des acteurs renommés tels que AUDI, HELLA, Trilux et OSRAM La fonction suit le design L’exploitation des constructeurs au cours des prochaines années se traduira également par une plus grande liberté de conception dans la conception des phares de voiture. Qu’ils soient ensuite installés normalement à l’extérieur du véhicule ou sous la forme d’une bande étroite au milieu, ils sont laissés à la seule intention du concepteur. En outre, une très faible profondeur globale du système permet une plus grande liberté de dimensions et de conception. “Vous n’avez pas besoin de poser les phares de forme rectangulaire, mais vous pouvez choisir n’importe quelle autre forme”, poursuit Stephanie Fischer. “Jusqu’à présent, les optiques les plus grandes et les plus grandes avaient des options de conception limitées.” De plus, le nouveau système tire davantage de lumière des LED, par exemple. Avec les feux de croisement, seulement 35% de la puissance lumineuse est perdue – une très bonne valeur pour les phares à LED. Cette efficacité accrue améliore l’équilibre énergétique dans le véhicule et augmente l’acceptation pour une utilisation dans la voiture.Le phare est doté de deux modules, chacun avec sept groupes de DEL contrôlables individuellement. Leur lumière est dirigée par un total de quatre lentilles de collimation sur deux réseaux de lentilles en tandem. Ces éléments micro-optiques prennent en charge la distribution de la lumière des diodes électroluminescentes individuelles. Des milliers de microlentilles guident précisément la lumière dans un segment d’éclairage. Celle-ci peut être activée ou désactivée en une fraction de seconde par l’activation individuelle de 24 LED au total. Processus de production développé par EigenPour une modélisation plus précise de la lumière, des lentilles en polymère de forme carrée de différentes dimensions ont été utilisées pour la première fois. La variante la plus petite a une longueur de côté de 0,045 mm x 0,180 mm. À cette fin, le Fraunhofer IOF a mis au point son nouveau procédé de production de lentilles rectangulaires, le système de lithographie gris »High 5«. D’une part, il permet la production de microstructures extrêmement fines et, d’autre part, la génération de profondeurs de profil relativement grandes pouvant aller jusqu’à 100 µm, nécessaires pour utiliser de manière optimale la luminance existante des LED. Le Fraunhofer IOF a également pu réaliser le premier prototype de faisceau de croisement. Avec tous les composants entièrement développés, 8 000 microlentilles assureront une visibilité optimale de nuit et par mauvais temps Au salon LASER World of PHOTONICS, les chercheurs présenteront leurs résultats à Munich du 24 au 27 juillet. Juin 2019 Hall B3 au stand 335.

MIL OSI