French News: O. Melnichenko: Il est important d’unifier toutes les procédures et exigences dans le domaine de la construction

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu des audiences parlementaires sur le thème «Créer un climat commercial favorable dans le secteur de la construction».

Le Conseil de la fédération a tenu des auditions parlementaires sur le thème «Créer un climat commercial favorable dans le secteur de la construction». L’événement a été organisé par le président du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les gouvernements locaux et les affaires du Nord, Oleg Melnichenko. MelnichenkoOleg Vladimirovich, représentant de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’État du sénateur de la région de Penza, a déclaré que, depuis 2012, l’amélioration des conditions des affaires est l’une des principales priorités du développement économique de la Russie. Les travaux ont été menés en particulier dans des domaines tels que la réduction des délais de fourniture de services d’État et de municipalités dans le domaine de l’urbanisme, l’établissement de listes exhaustives des procédures nécessaires à la construction d’un objet et la création de conditions permettant de passer à la prestation électronique.

Traduire les interactions des entreprises et du gouvernement en format numérique éliminera le facteur humain du processus de prise de décision

“En conséquence, le nombre de procédures nécessaires à la construction en Russie a été divisé par trois et le temps nécessaire à leur achèvement est doublé”, a déclaré Oleg Melnichenko. “Traduire l’interaction des entreprises et des gouvernements en format numérique permettra d’exclure le facteur humain du processus de prise de décision, de le rendre transparent et de réduire le fardeau imposé aux entreprises.”

Le sénateur a souligné l’importance de l’unification de toutes les procédures et exigences de la construction, les réglementations administratives locales ne correspondant pas toujours à la législation en vigueur. “Afin d’éliminer la pratique hétérogène consistant à fournir des services étatiques et municipaux dans le secteur de la construction, il est nécessaire d’instaurer des normes uniformes en matière de prestation de services au niveau fédéral.” sont pris en compte et deviennent la base de l’amélioration du climat des affaires dans le secteur de la construction. Elena Dybova, membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les pouvoirs publics et les affaires du Nord, coordonne les travaux de coordination de trois groupes d’experts sur les questions relatives à la jonction des services publics, à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire. ) de l’autorité étatique de la région de Voronej a soulevé la question de la synchronisation des actions des développeurs et des fournisseurs de ressources Le vice-ministre de la Construction et du Logement et des Services publics de la Fédération de Russie, Dmitry Volkov, le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Yury Manevich, l’auditeur de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie, Yury Roslyak, des représentants des autorités législatives et exécutives des sujets fédéraux Selon les résultats des auditions parlementaires, des recommandations ont été adressées au gouvernement de la Fédération de Russie, au ministère de la Construction et au secteur du logement et des services publics. ozyaystva la Fédération de Russie, les autorités de l’Etat des autorités de la Fédération, pour aider à la formation d’un climat d’affaires favorable dans l’industrie de la construction.

