French News: Participants aux Lectures de Martens: “Les Conventions de Genève constituent la base juridique de la protection des droits de l’homme en temps de guerre”

Cette année, la conférence internationale est consacrée au 70e anniversaire de la signature en 1949 des quatre Conventions de Genève – accords internationaux multilatéraux dans le domaine du droit et des coutumes de la guerre visant à protéger les victimes de la guerre: blessés, malades, naufragés, prisonniers de guerre, civils.

Malheureusement, depuis 70 ans que les Conventions de Genève sont en vigueur, il y a trop de conflits internationaux et locaux, entre états, dans lesquels des civils souffrent, des personnes meurent. Bien sûr, je veux croire que la droite jouera un rôle positif, en réconciliant et en garantissant, aidera à éviter les victimes injustifiées.

Les conférences Martens Readings portent le nom du célèbre juriste, diplomate et arbitre international russe Fedor Fedorovich Martens (1845-1909), diplômé et professeur de l’université de Saint-Pétersbourg, qui a dirigé pendant 32 ans le département de droit international de l’université. Benjamin Ferenc, principal procureur des États-Unis dans la seconde partie du procès pénal de Nuremberg contre les criminels du régime fasciste allemand – le processus qui a suivi stvom Einsatzgruppen (1947-1948), les groupes paramilitaires (les escadrons de la mort soi-disant) de l’Allemagne nazie, a mené les massacres de civils racial dans les territoires occupés de l’Europe et de l’URSS. Il a enregistré un message vidéo destiné aux participants aux Lectures de Martens, dans lequel il a cité l’exemple de sa vie et expliqué pourquoi il est important de rechercher des moyens pacifiques de résoudre les conflits et de prévenir les guerres. «J’étais toujours avocat à Harvard lorsque le Japon a attaqué les États-Unis et que la guerre a éclaté. Comme mes camarades de classe, je suis devenue volontaire. Il atterrit sur la côte normande, passa par la ligne Maginot et la ligne Siegfried, traversa le Rhin en jeep sur un ponton et participa à la bataille des Ardennes en Belgique. J’ai vu la guerre en réalité. À la fin de la guerre, j’ai été affecté au quartier général du général Patton, où j’ai enquêté sur les crimes de guerre. Les forces alliées ont convenu que les auteurs de crimes monstrueux devraient en être tenus responsables. J’ai vu toutes les horreurs de la guerre et je suis rentré avec la ferme conviction que le plus grand crime contre l’humanité était la guerre elle-même ». Après les événements de la Seconde Guerre mondiale, il devenait urgent de consolider le droit de toute personne à une existence pacifique, sans distinction de race, de religion ou de conviction politique. M. Ferenc a souligné qu’il existait de nombreuses manières de résoudre les conflits, mais que toutes devaient en fin de compte établir la primauté du droit. Après l’expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale, il était urgent de prévenir les crimes de guerre. Bien que les Conventions de Genève aient été signées en 1949, non seulement elles n’ont pas perdu de leur pertinence, mais selon les experts, mais en raison de nouveaux défis mondiaux, elles ont acquis un nouveau son. «Ces conventions ont constitué une étape assez sérieuse dans l’établissement du droit international humanitaire. Mais maintenant, ils constituent un instrument valable, une loi vivante, sur laquelle nous devrions nous concentrer dans nos travaux », a déclaré Anatoly Kapustin, président de l’Association russe de droit international, dont les principaux travaux ont été divisés en sept sections consacrées à diverses questions de droit international humanitaire. Les participants ont discuté des aspects juridiques, pratiques et politiques du respect des normes des Conventions de Genève de 1949 sur la lutte antiterroriste et l’impact des guerres sur l’environnement, dont les thèmes abordés lors de la conférence de 2019 étaient les suivants: villes », consacrées au 75e anniversaire de la levée du blocus de Léningrad, et« Sources de retenue des comportements inhumains en temps de guerre »- qui ont suscité un grand intérêt et suscité de nombreuses discussions. Les participants à la conférence sont parvenus à la conclusion que les problèmes régis par le droit international humanitaire étaient non seulement juridiques, mais également de nature éthique significative.

Malheureusement, le concept même de guerre dans les villes n’est pas devenu une histoire. L’humanité doit être guidée par le principe d’humanité Chef de la délégation régionale du CICR en Fédération de Russie, en Biélorussie et en Moldavie

Il a rappelé que ce principe avait été introduit par Martens en 1899 après avoir formulé la «réserve», nommée plus tard en son honneur, lors de l’examen du projet de convention sur les lois et coutumes de la guerre terrestre. Depuis lors, le droit international humanitaire contient une disposition selon laquelle, même si la loi controversée ne prévoit pas directement la situation controversée, dans les situations de conflit armé, les parties doivent tout d’abord se laisser guider par les principes d’humanité, d’humanité et de bon sens. – en raison d’un changement radical de technologie (y compris militaire), l’humanité est confrontée à de nombreux problèmes nouveaux, ce qui nécessite de compléter les documents juridiques fondamentaux. Parmi les questions d’actualité soulevées par les avocats: estompe la distinction entre militaires et civils dans l’utilisation d’armes modernes, manifestation d’atrocités de masse injustifiées au cours de conflits armés internes, expansion des crimes contre les civils, en particulier contre les femmes et les enfants (viols en masse, transformation) esclaves sexuels, utilisation comme boucliers humains et kamikazes, trafic d’organes, etc.), destruction barbare de villes, et autres colonies de peuplement, destruction de biens culturels, absence d’interdiction d’utiliser les nouvelles technologies de la guerre, problèmes d’application des normes existantes dans la pratique. Selon les experts, quelle que soit la qualité de l’élaboration des lois, la violence ne peut être limitée que par un seul moyen: en faire une utilisation omniprésente et obligatoire.La manifestation était traditionnellement organisée par SPSU en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Association russe de droit international. Comme le notait Vitaly Ivanenko, président du comité du programme, professeur associé à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, les lectures de Martens se sont largement et fermement établies dans l’espace juridique international et sont devenues un forum international faisant autorité et représentatif. Cette année, 120 universitaires et praticiens impliqués dans la protection des droits de l’homme pendant la guerre ont participé à la conférence, dont des universitaires et des praticiens de Russie et de 15 pays étrangers (États-Unis, Allemagne, France, Suisse, Slovénie, Inde, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Biélorussie et pays d’Asie centrale). Parmi les experts de renommée mondiale dans ce domaine du droit, la section jeunesse a également été organisée dans le cadre de la conférence: jeunes scientifiques, étudiants et étudiants diplômés ont considéré l’un des sujets les plus difficiles et les plus importants – la protection juridique du groupe le plus sans défense de la population civile – les enfants. L’exposition de photos était consacrée au même sujet. Les photos soumises font partie des archives photographiques du Comité international de la Croix-Rouge. Selon les organisateurs et les commissaires de l’exposition, la photo ne se concentre pas uniquement sur les difficultés et les difficultés que les mères et les enfants de différents pays et continents ont dû et doivent encore surmonter, lors de guerres et de conflits armés. L’exposition est conçue pour montrer que même les plus démunis de la guerre peuvent avoir de l’espoir si vous leur apportez aide et soutien.

