French News: Perspectives hebdomadaires: la politique donne la direction

Source: Boerse Frankfurt3. Juin 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). C’est ainsi que les Boersians n’ont pas imaginé la fin du joyeux mois. L’imposition supplémentaire imminente de taxes sur les produits importés du Mexique par Donald Trump a annulé les investisseurs en se retirant des actions et en achetant des obligations. La baisse des rendements du Trésor américain à dix ans de 2,5% à 2,17% en dit long, tandis que les Bunds de même maturité ont atteint un nouveau plus bas historique de -0,21%. Le DAX a clôturé le mois de mai avec une baisse d’environ 6%. Tant que les différends commerciaux internationaux ne seront pas soulagés, HSBC estime que l’aversion pour le risque sur les marchés des capitaux et, partant, la demande pour des obligations d’État plus sûres devraient rester élevées. Dans le meilleur des cas, selon Chris-Oliver Schickentanz, d’importantes données américaines offrent une certaine détente. Selon les analystes de la Commerzbank, les données de vendredi sur le marché du travail aux États-Unis, qui devraient rester stables, pourraient permettre de lever les doutes sur la solidité de l’économie américaine. La première preuve en serait les données du marché du travail privé en milieu de semaine.

En plus des différends commerciaux, les analystes constatent une faiblesse du marché boursier à la lumière d’autres événements politiques. La démission d’Andrea Nahles en tant que chef de parti et de faction du SPD et la tâche de tous les politiciens fédéraux imposent une nouvelle fois la question à venir pour l’alliance gouvernementale existante. En outre, le départ prévu du Premier ministre britannique vendredi, la petitesse des investisseurs. Les partisans du Brexit semblent être en avance sur le peloton. L’ancien ministre des Affaires étrangères et dirigeant du Brexit, Boris Johnson, figure actuellement sur la liste des candidats les plus prometteurs. Après les élections européennes, la fédération d’États, selon Claudia Windt du Helaba, agit de manière plus fragmentée qu’auparavant. Entre l’Allemagne et la France, le bâtiment est de plus en plus bruyant. En outre, l’Italie se sent désormais légitimée dans son ratio d’endettement et exige un ratio de déficit général de 5%. Il reste à savoir si un chef allemand de la BCE serait la réponse. “Nous pensons toujours que les errances se terminent progressivement”, déclare Windt. Cependant, les courants politiques ont menacé de dévier de l’économie mondiale. Pour cette raison, Helaba a ajusté les probabilités de ses prévisions de marché des capitaux pour cette année. Le risque du scénario négatif est maintenant de 30%. L’augmentation de 10% s’est faite au détriment du scénario de base, qui est maintenant inférieur de 60%, mais il reste un risque technique. Christoph Geyer estime que la situation sur les marchés internationaux s’est considérablement détériorée. “Les lignes de tendance n’ont pas pu être maintenues et l’assistance a été supprimée”, résume le technicien en graphiques de Commerzbank. “En outre, le mouvement à la baisse était dynamique.” Le DAX ne pouvait plus défendre la ligne de tendance haussière et était tombé sous la marque ronde de 12 000 points. Bien que l’indice boursier allemand ait initialement trouvé un support sur la ligne de support de 11 700 points. “Cependant, cela ne devrait pas aider beaucoup avec la réglementation américaine en ce début de semaine.” Pour Geyer, le prochain objectif de prix est de 11 400 points.

Geyer Données économiques et économiques importantes Mercredi, le 5 juin après 22 heures. Allemagne: Annonce de la composition des indices L’Allemand Börse annoncera ses modifications dans la composition du DAX, du MDAX et du SDAX mercredi après la clôture du marché américain. Bien que les observateurs ne s’attendent à aucun changement pour le DAX, Wacker Chemie et Alstria Office pourraient être en panne dans le SDAX conformément au MDAX. Grenke, spécialiste du leasing, CTS Eventim, le distributeur de billets, ou le fournisseur de services informatiques Cancom, sont considérés comme des candidats prometteurs. Jeudi 6 juin à 13h45. Zone euro: décision sur les taux d’intérêt Banque centrale européenne. DekaBank est d’avis que les gardiens de la monnaie commune s’en tiendront à leur calendrier précédent et maintiendraient leurs taux directeurs inchangés au moins jusqu’à la fin de l’année, au lieu de maintenir durablement l’inflation. Les perspectives économiques mitigées laissent penser que les conditions des offres à long terme du nouveau programme TLTRO-III devraient être attrayantes. Vendredi 7 juin à 20h. Allemagne: production industrielle, avril. Malgré de légères hausses en février et en mars, l’industrie allemande s’est affaiblie au premier trimestre avec une baisse des commandes entrantes. Après tout, le carnet de commandes est stable, ce qui témoigne de l’importance croissante des grosses commandes à long terme pour DekaBank. DekaBank s’attend à une contraction de la production industrielle d’environ 0,5% en avril. par Iris Merker3. Juin 2019, © Deutsche Börse AG

MIL OSI