French News: Pièces de performance M pour BMW X3 M et BMW X4 M.

Source: BMW Group Munich. Les modèles hautes performances BMW X3 M et X4 M récemment introduits (consommation de carburant combinée: 10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 239 g / km *) se situant dans le segment de milieu de gamme des véhicules Sports Activity et Coupes Sports nouvelles normes en matière de sportivité, d’agilité et de précision. Le design caractéristique de M à l’extérieur et à l’intérieur peut désormais être conçu et rechargé individuellement avec des pièces exclusives M Performance. Les accessoires sportifs sont également disponibles pour les variantes encore plus puissantes BMW X3 M Competition et BMW X4 M Competition (consommation de carburant combinée: 10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 239 g / km *).

Pièces extérieures et aérodynamiques en fibre de carbone de haute qualité Pour mettre en valeur le potentiel sportif, une gamme attrayante de pièces M Performance est disponible pour les modèles. Les composants en carbone de haute qualité sont parfaitement adaptés les uns aux autres, et la conception et la forme ont été spécialement développées pour les SAV et les SAC. Ils sont minutieusement fabriqués à la main, scellés avec de la laque claire et hautement polis. En plus de l’aspect spécifique M, les éléments de carrosserie répondent également aux exigences fonctionnelles en termes de construction légère et d’aérodynamique. Les grilles avant en carbone, le carbone Air Breather et les seuils de porte élégants avec inserts en carbone et impression couleur M Performance sont disponibles. La BMW X3 M peut également être équipée d’un becquet de toit noir. Les ailerons arrière exclusifs du BMW X4 M se caractérisent également par une finition noire brillante. L’accentuation accrocheuse dans les couleurs M typiques avec le lettrage M Performance crée un rapport clair avec la course et transmet en même temps l’exclusivité et l’individualité.

Projecteurs de porte à LED avec motifs M Performance. Grâce aux projecteurs de porte BMW LED, entrer dans le salon est une expérience extraordinaire. Avec le Dia-Set M Performance, le logo BMW M ou trois autres graphismes sportifs sont projetés sur le plancher à côté du véhicule. L’éclairage procure non seulement confort et sécurité lors des entrées et des sorties, mais crée également une atmosphère exclusive et unique. Les motifs sont déjà très visibles au crépuscule.

Accents sportifs et look carbone à l’intérieur. Il existe également une sélection attrayante de composants M Performance pour l’intérieur des BMW X3 M et BMW X4 M, qui améliorent le cockpit de manière visuelle et fonctionnelle. Ainsi, le volant de direction M Performance avec sa zone de poignée prononcée en Alcantara et son grand repose-pouce est particulièrement confortable à tenir. Les zones restantes de la jante du volant sont recouvertes de cuir de haute qualité, ce qui crée un intéressant mélange de matériaux. La marque centrale supplémentaire en bleu sport automobile et la couture tricolore M évoquent un pur sentiment de sport automobile. La garniture du volant est finie en fibre de carbone fine, en Alcantara et en laque haute brillance. La pince à 6 heures porte le logo M Performance. Les palettes de changement de vitesse M Performance, qui sont également revêtues de fibre de carbone et de peinture brillante, sont symbolisées par le passage au volant rouge intégré. Le clip de 6 heures porte également le logo M Performance. De plus, les pagaies M Performance Carbon sont disponibles séparément pour le volant standard. Les garnitures en carbone M Performance pour le sélecteur de vitesses sont un ajout attrayant aux véhicules dotés de caractéristiques sportives M Performance. Le tissu de carbone fin est fini avec de la laque et poli à un brillant élevé. Au niveau des pieds, des tapis de sol en velours de haute qualité avec le lettrage M Performance brodé, une bordure en similicuir avec coutures contrastées et un drapeau aux couleurs typiques M accentuent l’aspect sportif.

Étui pour clés M Performance et étuis pour pneus M. Performance Un accessoire élégant et fonctionnel pour le conducteur est l’étui pour clés Alcantara M Performance avec insert en carbone. La clé de voiture est maintenue par une vis Allen de haute qualité en bleu et est protégée dans le boîtier contre les rayures et les dommages. En tant que solution pratique pour le stockage ou le transport de jantes en alliage de haute qualité, nous recommandons les sacs à pneus M Performance. Ils protègent le conducteur et le véhicule de la contamination et peuvent être facilement chargés grâce aux poignées renforcées. Les marquages ​​garantissent une allocation rapide des pneus. Le look attrayant de M Performance donne une sensation de course réelle même dans le garage à la maison.

BMW X3 M et BMW X4 M consommation combinée de carburant: 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 239 g / km BMW X3 M Competition et BMW X4 M Competition consommant moins de carburant: 10,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 239 g / km

