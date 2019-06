French News: Prêts pour la troisième manche de la saison: les équipes de BMW DTM lors de la comparution de l’Italie à Misano.

Source: BMW Group Munich. Le week-end prochain (du 7 au 9 juin), le deuxième match des invités étrangers de la saison 2019 encore jeune sera au programme des équipes du DTM BMW. Sur le “Circuit mondial de Misano” sur la côte italienne de l’Adriatique se dérouleront les cinquième et sixième courses de l’année. Après les épreuves à Hockenheim (GER) et à Zolder (BEL), Philipp Eng (AUT) du BMW Team RBM est actuellement en tête du championnat des pilotes. Marco Wittmann (GER) du BMW Team RMG est troisième au classement du championnat. La nouvelle BMW M4 DTM avec moteur turbo a débuté en pole position dans les quatre courses de la saison: Wittmann s’est assuré deux fois la première position, Eng et la recrue Sheldon van der Linde (RSA) une fois. Il y a aussi deux victoires (Wittmann et Eng) et deux autres podiums de Eng et Joel Eriksson (SWE).

Le DTM a fait sa première apparition l’année dernière à Misano – avec deux courses nocturnes spectaculaires. Le pilote BMW Eriksson, alors recrue du DTM, a célébré sa première victoire au DTM dans la course de dimanche. Alessandro Zanardi (ITA), invité vedette de BMW, a ravi les fans avec une performance fantastique. Cette année, les courses de Misano auront lieu pendant la journée. Wittmann et Timo Glock (GER) célèbrent un jubilé spécial en Italie: ils participeront chacun dimanche à leur 100e course de DTM.

Citations avant le week-end du DTM à Misano.

Jens Marquardt (Directeur du groupe BMW Motorsport): “Le début de la nouvelle ère turbo du DTM a été un succès pour nous. Quatre courses, quatre pole positions, deux victoires et deux podiums de plus – voilà un bon résultat pour notre nouvelle BMW M4 DTM. Lors des courses précédentes, nous avons également constaté que les six pilotes BMW sont compétitifs et peuvent prétendre aux meilleures positions. La tête de championnat de Philipp et la troisième place du classement général de Marco nous donnent beaucoup d’élan, que nous emportons maintenant à Misano. Nous aimerions ici tirer parti des bonnes performances des premières courses. Nous aimons toujours nous rappeler le grand début de Misano que nous avons connu l’année dernière. Nous sommes maintenant curieux de savoir ce que le week-end à venir nous réserve. “

Stefan Reinhold (Team Manager BMW Team RMG): “Nous avons profité du court séjour depuis Zolder pour nous préparer en détail pour le week-end de course à Misano. Nous avons pu constater à Hockenheim et à Zolder que nous avions un très bon rythme avec la nouvelle BMW M4 DTM – pas seulement en raison de la pole position de Marco, de sa victoire et des très bonnes performances de Bruno et Timo. Diverses circonstances, notamment le manque de chance avec les phases de voiture de sécurité, nous ont toutefois empêché de traduire cela en résultats correspondants pour nos pilotes pour chaque course. La base est tout à fait juste et, à Misano, nous devons trouver l’accord parfait pour la combinaison exigeante de passages lents et rapides dès le premier entraînement. Nous sommes très motivés et avons hâte au week-end, qui marquera un anniversaire spécial pour Marco et Timo. “

Bruno Spengler (BMW Bank M4 DTM n ° 7, BMW Team RMG, Note du pilote: 8ème, 24 pts): “J’aime beaucoup le circuit de Misano. Il y a l’une ou l’autre opportunité de doubler. J’étais là pour la première fois l’année dernière et je trouve la piste très intéressante. C’est un défi et offre de nombreuses combinaisons de courbes différentes. L’emplacement si proche de la mer est également très agréable. J’espère que le temps sera un peu meilleur cette année que l’an dernier. L’Italie est toujours géniale, les fans italiens sont très enthousiastes au sport automobile. C’est pourquoi j’ai vraiment hâte d’être à Misano. “

Marco Wittmann (BMW M4 DTM Schaeffler n ° 11, BMW Team RMG, classement du pilote: 3ème, 43 pts): “Je pense que le plus grand changement sera de conduire à Misano le jour. L’année dernière, les conditions étaient assez difficiles la nuit sous la pluie. Ce sera donc quelque chose de nouveau pour nous. La piste a déjà tout. Il offre quelque chose de tout avec des passages rapides et lents. Dans l’ensemble, c’est cool de courir en Italie et c’est également formidable que Andrea Dovizioso soit un invité invité. Jusqu’ici, nous avons eu un très bon début avec une très bonne performance. La chance de courir n’a pas toujours été de notre côté, mais je pense que nous pouvons être satisfaits jusqu’à présent. Maintenant, nous espérons un bon rythme à Misano également. “

Timo Glock (DTM BMW M4 n ° 16, BMW Team RMR, note du conducteur: 12e, 20 pts): “Je suis impatient de voir Misano. Cette fois, nous ne faisons pas de course de nuit là-bas, nous devons donc voir comment cela se passe. Je suis impatient de commencer par Andrea Dovizioso, ce sera certainement intéressant. Nous espérons un bon week-end de course, que nous sommes bien préparés et que nous pouvons faire du bon travail là-bas. Et bien sûr, j’espère que le temps est beau cette fois-ci. “

Bart Mampaey (Team Principal BMW Team RBM): “Bien sûr, après notre fantastique match à domicile à Zolder, nous voyageons avec beaucoup de vent arrière vers Misano. Première victoire de Philipp en DTM et en tête du championnat, première pole position de Sheldon, Joël également sur le podium de samedi – on se souviendra de Zolder pendant longtemps. Nous attendons maintenant la deuxième apparition du DTM à Misano. Nous pourrions également y célébrer l’année dernière, lorsque Joel a remporté sa première victoire dimanche. La position de départ est bonne et nous voulons profiter de cet élan. Toute l’équipe travaillera dur pour apporter de bons résultats à Misano. “

Philipp Eng (DTM ZF BMW M4 n ° 25, BMW Team RMR, classement des pilotes: 1, 59 pts): “J’ai appris au DTM: Tu es aussi bon que ta dernière course. Nous devons donc utiliser ce temps pour bien préparer Misano. J’ai hâte au week-end. Misano est un circuit extrêmement cool. Je suis heureux que nous roulions en plein jour cette année. En juin, les conditions météorologiques devraient être plus homogènes. J’attends les courses avec impatience et espère que nous aurons un autre bon week-end à Misano. “

Sheldon van der Linde (BMW M4 DTM n ° 31, Team BMW RBM, Note des pilotes: 10ème, 21 pts): “En regardant Misano, je pense que nous avons une très bonne base. Nous savons que nous pouvons obtenir de bons résultats. Surtout, le Sunday Pole à Zolder a redonné une nouvelle dose de motivation à l’équipe de mon côté du garage. Par conséquent, nous sommes très positifs. J’ai déjà couru à Misano, l’année dernière en GT. Par conséquent, je connais déjà la route, contrairement à Zolder, où tout était nouveau pour nous. Je pense que nous passerons un bon week-end à Misano. “

Joel Eriksson (BMW M4 DTM CATL n ° 47, BMW Team RBM, 11 ‘(20 pts)): “Je suis vraiment impatient de retourner à Misano, car je garde de bons souvenirs depuis l’année dernière. Misano est l’un de mes morceaux préférés. Le parcours lui-même et l’environnement dans son ensemble sont vraiment géniaux. L’année dernière, nous avons eu un très bon rythme à Misano, sec et humide. Nous allons travailler encore une fois et espérer un autre bon week-end. “Horaire des médias.

Vendredi 7 juin de 14h à 14h30, conférence de presse d’ITR avec Timo Glock, Centre des médias

Samedi 8 juin 2015.30-15.40, zone mixte avec tous les pilotes BMW, Media Center

Dimanche 9 juin 15h30-15h40, zone mixte avec tous les pilotes BMW, Media Center

