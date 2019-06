French News: Rêve russe de l’espace

Source: Espace fédéral russe

# VTsIOM # l’essentiel # cosmonautics habités 03/06/2019 15: 00Le rêve russe de l’espaceLe Centre de recherche sur l’opinion publique (VTsIOM) présente des données de recherche sur la manière dont les Russes perçoivent le métier d’astronaute. les astronautes ont rêvé de leurs amis et connaissances. La génération des personnes âgées de quarante ans a le plus pensé à l’espace – 22% des répondants âgés de 40 à 49 ans, parmi les hommes de cet âge – tous les trois (32%). Dans le même temps, les jeunes modernes âgés de 18 à 29 ans rêvaient davantage de l’espace que la «génération de Youri Gagarine» (plus de 60 ans): respectivement 16% et 7%. Parmi les parents, 8% ont déclaré qu’ils souhaitaient que leur enfant devienne astronaute. C’est-à-dire que tous les 12 enfants rêvent d’être astronautes et que l’espace ne laisse pas d’adultes: plus d’un tiers (38%) aimeraient participer à un concours pour sélectionner les candidats aux cosmonautes de la Fédération de Russie, en fonction des critères d’âge, de santé et de compétences professionnelles jusqu’à 30 ans – 58%, dont 26% ont exprimé une forte intention de participer. Plus de la moitié (56%) des parents interrogés suggèrent que leurs enfants participent à un tel concours ou envisagent cette possibilité dans la famille. Beaucoup plus souvent que les autres, de telles réponses ont été données par de jeunes parents de moins de 30 ans (79%). La majorité des Russes (74%) pensent que la profession de cosmonaute sera en demande dans notre pays et 21% ne partagent pas ce point de vue. Le plus optimiste quant à l’avenir de la profession est celui d’une génération de quarante ans et les répondants âgés de 60 ans et plus (77%), moins que les trente ans restants (69%), sont convaincus de la pertinence de la profession à l’avenir.

3 juin 2019 Société d’État Roscosmos et centre de formation des cosmonautes Yu.A. Gagarine a annoncé la sélection d’un cosmonaute. L’objectif est de sélectionner les meilleurs spécialistes qui travailleront afin d’assurer la mise en œuvre du programme spatial fédéral russe.

Le sondage pan-russe VTSIOM-Sputnik a été commandé par l’Institut des problèmes régionaux le 31 mai 2019. Des Russes âgés de 18 ans et plus ont participé à l’enquête. La méthode d’enquête est une interview téléphonique basée sur un échantillon aléatoire stratifié à deux bases de numéros fixes et mobiles de 1600 répondants. L’échantillon est basé sur la liste complète des numéros de téléphone impliqués sur le territoire de la Fédération de Russie. Les données sont pondérées par la probabilité de sélection et par les paramètres socio-démographiques. Pour cet échantillon, la taille maximale de l’erreur avec une probabilité de 95% ne dépasse pas 2,5%. En plus des erreurs d’échantillonnage, la formulation des questions et les diverses circonstances survenues pendant le travail sur le terrain peuvent contribuer aux données de l’enquête.

