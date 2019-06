French News: Site officiel du Président de la République de Pologne / Pour les médias / Annonces de la presse / Visite du Président de la République de Pologne au Royaume de Belgique – Programme de presse

18 h 00 Rencontre du président de la République de Pologne, Andrzej Duda, avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, quartier général de l’Alliance de l’Atlantique Nord. 18 h 30 Réunion du président de la République de Pologne et du secrétaire général de l’OTAN avec les représentants du siège de l’Alliance atlantique centrale du président de la République de Pologne et du secrétaire général de l’OTAN 19 h 15 Réunion du président de la République de Pologne, Andrzej Duda, avec le président de l’Ukraine Représentation permanente de la République de Pologne à EUPhoto op. Des informations sur la visite du président de la République de Pologne au siège de l’OTAN sont fournies par Rafał Domisiewicz – porte-parole de la représentation permanente de la Pologne auprès de l’OTAN; téléphone: +32 2 707 14 56, portable: + 32 492 727 445.

