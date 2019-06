French News: Stockage d’énergie peu coûteux pour la voiture électrique de demain

Source: Fraunhofer-GesellschaftBessere et le coût de Production pour le stockage de l’Énergie sont également en Allemagne, de plus en plus demandé, Tous les grands Constructeurs automobiles ont ambitieux Elektrofahrzeugprogramme mis en place pour une forte hausse de Batterienachfrage inquiéter. Jusqu’à présent, les acheter, les Entreprises allemandes les Cellules pour en Asie. Cela a principalement deux Raisons: Asiatique Technologiekonzerne ont des décennies d’Expérience dans la production en Masse de Cellules de batterie et dans ce Processus consomme de l’Énergie. Le pouvoir de la Fabrication dans des Endroits à forte des prix de l’Électricité, comme l’Allemagne de l’argent.Pas de Solvants toxiques plus – les frais d’Électricité sinkenEben c’est ce que la saxe, Fraunhofer-Ingénieurs de changer: »Notre procédé de Transfert de revêtement en phase aqueuse vise les frais de justice dans la Elektrodenbeschichtung à réduire sensiblement«, souligne le Dr Benjamin Schumm, chef de projet à l’institut Fraunhofer IWS. »Les Fabricants de toxiques et coûteux Solvant de renoncer et de l’Énergie pour le Séchage des économies. De plus, notre Technologie matériaux d’électrode, l’utilisation de nasschemisch peu ou pas de traitement.« Ces mêmes Matériaux, mais pour les futures Batteries avec une plus grande Densité d’énergie nécessaire. »Nous pensons que c’est pour toutes ces Raisons que notre Technologie peut aider compétitive à l’international Batteriezellproduktion en Allemagne et en Europe est possible de faire.«Installation pilote avec succès en Finlande gestartetDieses Potentiel aussi dans les pays scandinaves, Partenaire de l’institut Fraunhofer Chercheuses et Chercheurs: Le finlandais Batterieunternehmen »BroadBit Batteries« dans son Usine à Espoo, conjointement avec l’institut Fraunhofer (IWS une installation Pilote en service, les Électrodes dans Trockenfilmverfahren enduit au lieu humide, Pâtes, comme jusqu’à présent, principalement dans l’Industrie. Les Finlandais pour fournir une nouvelle Sodium-Ion her. »La Demande pour notre Technologie est grande, en Allemagne«, rapporte Benjamin Schumm. En Laboratoire, le Fraunhofer IWS Elektrodenfolien en permanence avec plusieurs Mètres par Minute et de revêtement et donc le Potentiel pour la mise à l’échelle dans l’échelle industrielle, de démontrer.Limites de la classique NasschemieBisher revêtement Zellproduzenten votre Batterieelektroden le plus souvent dans un complexe de Procédé chimique. Tout d’abord, mélanger les Aktivmaterialien, qui, plus tard, l’Énergie stockée libérer doivent, d’Adjuvants spéciaux pour obtenir une Pâte. Ils utilisent des Solvants organiques, les coûteuses et souvent toxiques. Pour les Ouvriers d’usines et de protéger l’Environnement, sont ici de coûteuses Mesures de sécurité et de Retraitement nécessaire. Est la Pâte sur les feuilles métalliques minces aufgestrichen, commence un autre plus cher à l’Étape de processus: des Dizaines de Mètres de long, Heizstrecken sécher l’enduit de Diapositives, avant traitées ultérieurement. Le Séchage provoque Généralement de haute Énergie.Bindemoleküle formes SpinnennetzDas de nouvelles méthodes de Transfert de revêtement en phase aqueuse, en revanche, est sans écologiquement douteux et coûteux Étapes du processus: Les Chercheurs de l’institut Fraunhofer IWS mélanger votre Aktivmaterial, de tels Polymères. Ce Trockengemisch de les traiter dans une »Calandre« ces Walzanlage. Les forces de Cisaillement dans ce système de transport à Roulettes arracher les Binderpolymeren ensemble des chaînes moléculaires dehors. Ces »Fibrilles« se connecter avec les Elektrodenpartikeln comme dans une toile d’Araignée. Cela confère aux matériaux d’électrode de Stabilité. Il s’en dégage un flexible Elektrodenfilm. Environ 100 Micromètres d’épaisseur Elektrodenschicht stratifiés des Calandres directement à l’Étape suivante sur une feuille d’Aluminium et ainsi la Batterieelektrode.Sur le Chemin de la réfractaires Festkörperbatterie»cela nous permet aussi de Matériaux pour de nouveaux Batteriegenerationen traiter, dont la méthode classique de l’échec«, estime Benjamin Schumm un. Il s’agit par Exemple de stockage de l’Énergie, le Soufre comme Aktivmaterial utiliser, ou soi-Festkörperbatterien, à la place des combustibles Flüssigelektrolyten ionenleitende Solides de l’insertion. »Ces Batteries sont plus d’Énergie dans le même Volume pouvez enregistrer d’aujourd’hui, les Batteries Lithium-Ion«, explique le Scientifique, du Fraunhofer IWS avec Vue sur l’Avenir. »Cette Festelektrolyte en Contact avec des Solvants perdent leur Fonction. Pour cette espace de Stockage, est donc un avec Revêtement nettement mieux.« Une étape importante pour la Fabrication de Festkörperbatterien ont Dresde Chercheurs déjà atteint: Ils ont permis, au moyen d’Électrodes Trockenfilmverfahren, avec de très faibles Bindergehalten fabriquer. C’est à votre actuelle Articles à lire.Des procédures plus classiques Pastenprozesse verdrängenDie de Dresde, les Ingénieurs veulent leur Technologie, en collaboration avec des partenaires de l’industrie, de les affiner afin de leur imposer. Dans par le Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche BMBF Projet soutenu »DryProTex « par exemple, développer le sec des opérations de Transfert de Elektrodenbeschichtung en collaboration avec les Entreprises Saueressig, INDEV, Netzsch Trockenmahltechnik et BroadBit Batteries de suite. Les Partenaires s’attendent à un Changement fondamental dans la Production de batteries: »La Procédure a le Potentiel à long Terme, les Processus traditionnels de pastenbasierten Capacité de chasser«, Benjamin est Schumm convaincu. Dans le Projet DryProTex, le Matériel, les Processus et les Anlagenentwicklungen avancer une Prozessauslegung à sec Capacité à l’Échelle industrielle permettre.Plus sur la Batterie de l’Avenir, à savoir: L’institut Fraunhofer IWS, organise le 18. et 19. Novembre 2019 le »Carbon Electrode Matériel« et les »Lithium-Metal-Anodes: Traitement et d’Intégration dans la prochaine Génération de Batteries« à Dresde.

