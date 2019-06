French News: Stocker l’électricité verte de façon viable

Source: Fraunhofer-GesellschaftLes énergies renouvelables prennent de plus en plus d’importance dans notre production d’électricité. Cependant, la quantité d’électricité générée fluctue fortement – l’énergie électrique doit donc être mise en cache jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire. Des systèmes de batterie puissants sont également nécessaires pour les technologies modernes telles que l’électromobilité, par exemple, le réseau électrique n’est pas conçu pour les stations de charge rapide de 350 kilowatts. En outre, pas partout, là où des stations de recharge rapide seraient utiles, un réseau électrique disponible. Les batteries lithium-ion ne conviennent que partiellement à de telles applications: leur stabilité de cycle est insuffisante – si elles étaient chargées et déchargées deux à trois fois par jour, elles seraient brisées au bout de deux à trois ans. Contrairement aux batteries à flux redox: elles offrent une grande stabilité de cycle et sont également ininflammables, recyclables et leur capacité et leurs performances peuvent être bien ajustées. Ils conviennent donc particulièrement aux applications dans lesquelles la batterie est très sollicitée. Jusqu’à présent, toutefois, elles étaient tout simplement trop chères: les nouvelles batteries redox flow sont les premiers chercheurs rentables du Fraunhofer UMSICHT d’Oberhausen à avoir considérablement réduit leur coût. Les batteries innovantes à flux redox sont fabriquées et commercialisées par la filiale de Fraunhofer, Volterion. Pour comprendre comment les chercheurs ont optimisé les batteries à flux redox, il faut tout d’abord se pencher sur la structure de ces batteries. Ils se composent de piles – des piles de cellules qui convertissent l’électricité à stocker en énergie chimique et en un fluide électrolytique qui stocke cette énergie chimique. Les piles sont responsables du coût élevé des batteries. “Nous avons réussi à réduire le poids des piles à dix pour cent et ainsi à réduire considérablement leurs coûts”, explique le Dr med. Thorsten Seipp, ancien scientifique chez Fraunhofer UMSICHT et maintenant directeur général chez Volterion. “Alors que les piles classiques doivent souvent avoir une épaisseur de huit à dix millimètres par cellule, nous pouvons nous attendre à une épaisseur de pile de deux à trois millimètres.” Les batteries à flux redox innovantes se situent dans la même gamme de prix que les batteries au lithium-ion grâce à ces économies de matière. mais durer plus de deux fois plus longtemps. Cela signifie que, pour la première fois, ils seront rentables pour un grand nombre d’applications.L’essentiel réside dans le développement des matériaux, le principal attrait étant le développement des matériaux. Habituellement, les piles consistent en un mélange de graphite et de plastique. En traitant les matériaux, ils perdent toutefois leurs propriétés polymères. Dites: les longues chaînes de polymères sont détruites, le matériau perd sa flexibilité et une partie de sa stabilité. De plus, il ne peut pas être soudé, mais doit être muni de bagues d’étanchéité et vissé. »Nous avons adapté le matériau et le procédé de fabrication chez Fraunhofer UMSICHT afin de préserver les propriétés du polymère. Cela signifie que le matériau reste stable et flexible, peut donc être considérablement réduit et les piles peuvent être soudées ensemble. Les bagues d’étanchéité rapides ne sont pas nécessaires “, déclare Seipp. Cela rend non seulement les piles moins chères, mais également beaucoup plus robustes: de la station d’épuration aux examens par IRM, les batteries innovantes à flux redox sont utilisées, entre autres, dans une station d’épuration. De l’électricité est produite à partir de méthane et, à l’avenir, les systèmes photovoltaïques devraient également contribuer à la production d’énergie. Voici une batterie de 100 kilowatts qui corrige deux fluctuations différentes: la production d’énergie et la consommation d’énergie. Ainsi, l’usine de traitement peut couvrir elle-même l’ensemble de ses besoins énergétiques futurs.En outre, dans les scanners IRM des hôpitaux, une pile à flux redox vaut souvent la peine. “Chaque appareil IRM a une puissance de 200 kilowatts. Si trois ou quatre appareils fonctionnent en même temps, la ligne est rapidement surchargée. Cependant, l’installation d’une nouvelle ligne électrique est extrêmement coûteuse avec 80 000 euros par kilomètre. Ici, une batterie à flux redox est une bonne alternative “, déclare Seipp. Parce que les appareils d’IRM fonctionnent chacun quelques minutes, consomment beaucoup d’énergie pendant ce temps et sont ensuite éteints jusqu’à l’examen suivant. La batterie traverse ainsi quotidiennement de nombreux cycles de chargement et de déchargement. “Nos batteries optimisées sont parfaites pour cela – ainsi que pour d’autres applications nécessitant beaucoup d’énergie à court terme, que le réseau ne peut pas fournir de manière fiable”, résume Seipp. Actuellement, les chercheurs du Fraunhofer UMSICHT collaborent Volterion s’efforce de réduire encore le coût des piles. Ils souhaitent également adapter la taille des applications: à l’heure actuelle, les batteries sont conçues pour 100 à 300 kilowatts. À l’avenir, elles devraient également être utilisables dans la plage des mégawatts.

