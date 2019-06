French News: T. Lebedeva: Des sujets clés dans le domaine de la coopération internationale entre les jeunes dans l’espace de la CEI ont été discutés à Kazan

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la première réunion conjointe de l’Assemblée interparlementaire de la jeunesse des États membres de la CEI et du Conseil de la jeunesse des États membres du Commonwealth.

Tatyana Lebedeva Lebedeva Tatyana Romanovna, membre du Comité de la politique sociale du Conseil de la Fédération et représentante de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de la région de Volgograd, a participé à la première réunion conjointe de l’Assemblée interparlementaire de la jeunesse des États membres de la CEI et du Conseil de la jeunesse des États membres de la CEI. L’événement a eu lieu à Kazan.

Voir aussi

Le sénateur, qui est le coordinateur de l’IPA CIS, a noté que des jeunes parlementaires, des dirigeants d’organisations publiques de jeunesse et des représentants du pouvoir exécutif se sont réunis pour la première fois afin de discuter de sujets clés de la coopération internationale entre les jeunes dans l’espace du Commonwealth. “C’est un événement très important. L’IAP de la CEI et le Conseil de la jeunesse de la CEI sont les deux principaux organes intergouvernementaux sur les questions de politique de la jeunesse dans l’espace du Commonwealth », a déclaré Tatyana Lebedeva dans son discours.

Tatyana Lebedeva Farid Moukhametshin, présidente du Conseil d’État de la République du Tatarstan, a prononcé un discours de bienvenue devant les participants. Mukhametshin Farid Khayrullovich, président du Conseil d’Etat de la République du Tatarstan “Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter d’importantes questions relatives aux relations entre les jeunes, vecteur prometteur de dialogue ouvert entre les pays de la CEI”, a-t-il déclaré. Ils ont également discuté de la participation des jeunes du Commonwealth à des manifestations consacrées au 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et ont échangé des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2018-2020. sur la mise en œuvre de la stratégie de coopération internationale en matière de jeunesse des États membres de la CEI, à laquelle ont participé Grigori Petouchkov, président du Conseil de la jeunesse des États membres de la CEI, président de l’Association des associations publiques “Conseil national des associations de jeunesse et d’enfants de Russie”, directeur le domaine de l’enseignement supérieur du ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie Olga Chernysheva, ministre de la Jeunesse de la République Tatarstan Damir Fattakhov et d’autres.En outre, lors de la visite de l’Assemblée interparlementaire de la jeunesse des États membres de la CEI à Kazan, un nouveau coordinateur de l’AMP de la CEI a été élu. Il est devenu le chef de la délégation parlementaire de la jeunesse de la République du Tadjikistan au MPA de la CEI, Kiyomiddin Miralien. Selon la décision, la présidence de cette organisation est passée de la Russie au Tadjikistan.

MIL OSI