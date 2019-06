French News: Temps extrême: y a-t-il de la chaleur au travail?

Source: DGB – BundesvorstandUne alerte météorologique aiguë peut expliquer pourquoi il n’est pas raisonnable que les travailleurs se rendent au travail. En règle générale, il s’agit d’une mesure préventive bien fondée qui leur permet de rester en dehors du travail dans cette situation, mais cela ne signifie pas, comme dans le cas de la garde d’enfants, qu’il existe un droit à une rémunération pour cette journée ou cette heure. Une telle demande de maintien de la rémunération, conformément au § 616 BGB, n’existe que dans le cas où un motif invoqué “en la personne du travailleur” est empêché. Les prérequis sont donc des obstacles subjectifs, de performance personnelle. Cependant, un climat rigoureux – tel que le manque de chaleur à l’école – constitue un obstacle objectif à la performance qui n’est pas basé sur des circonstances personnelles.Même une situation dans laquelle un enfant doit être récupéré plus tôt par l’école en raison d’un avertissement de temps violent ne donne pas lieu à une indemnisation. S’il s’agit en fait d’une situation d’urgence dans laquelle un enfant ne peut pas être pris en charge différemment, l’employé a le droit de mettre fin au travail plus tôt. Cependant, le temps de travail perdu ne doit pas nécessairement être rémunéré.

