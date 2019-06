French News: Un concert consacré à la journée des enfants a eu lieu à Tchaïkovski

Source: Gazprom en russe

Contexte: Gazprom Transgaz Chaykovsky, filiale à 100% de PJSC Gazprom, transporte du gaz pour les consommateurs du territoire de Perm, de la République d’Oudmourtie, de la région de Kirov, de la République du Tatarstan et achemine du gaz naturel par 15 gazoducs vers les régions centrales de la Russie et les pays voisins. et plus loin. La longueur des gazoducs situés dans la zone de service de l’entreprise est supérieure à 10 500 km. Le volume de gaz transporté est supérieur à 300 milliards de mètres cubes. La société compte 18 filiales, dont 12 départements de production linéaire de gazoducs principaux, 15 stations de compression, 251 unités de pompage de gaz, 7 stations de remplissage de gaz de stations de compression. La société exploite 123 stations de distribution de gaz et met en œuvre le système de gestion environnementale ISO 14001: 2015 et le système d’économie d’énergie ISO 50001: 2011. Le nombre de membres de l’équipe est supérieur à 8 500 personnes. Le siège social est situé à Tchaïkovski.

