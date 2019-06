French News: Université d’État de Saint-Pétersbourg célébrée philologue et journée orientale

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

L’événement a débuté par une procession théâtrale. Dans le cadre du sketch, les élèves ont préparé un spectacle sur différentes étapes de l’histoire de l’art dramatique.

Il y a pas mal de similitudes entre le théâtre et l’université. L’étudiant qui prépare le rapport prépare ainsi la présentation. Et l’enseignant? Ne joue-t-il pas le rôle de scénariste et de réalisateur? Mais tout ce ne sont que des similitudes externes. Mais il y a une connexion interne. Le théâtre, à l’instar de l’université, aide une personne à devenir meilleure et plus aimable.

La brillante connaissance des langues a été montrée par les participants du programme de concerts, qui ont interprété des chansons en langues étrangères. «Différentes nations ont des idées différentes sur l’endroit où la connaissance est stockée. Dans la tradition occidentale, on pense souvent qu’ils sont stockés dans la tête. Les peuples de l’Est, en particulier les Chinois, avaient un point de vue différent. Ils croyaient que la connaissance et la culture sont contenues dans l’estomac d’une personne. Ils disent à propos d’un personnage culturel qu’il “a bu beaucoup d’eau d’encre”, a déclaré le professeur associé Alexei Rodionov, premier vice-doyen de la Faculté d’études orientales de la SPSU. “Cependant, quel genre de compréhension – la connaissance est stockée dans la tête ou dans l’estomac – nous ne suivrions pas cette connaissance pour y parvenir, les philologues et les orientaux ne peuvent pas se passer du langage, car il joue un rôle clé dans notre vie.” au festival de la cuisine étrangère. Pour la première fois, des représentants de l’école de Taiko, qui ont démontré l’art de jouer de la batterie japonaise, ont participé à la Journée du philologue et de la journée orientale, organisée par des étudiants en philologie et des orientalistes de différents cours. Selon Olga Timofeyeva, directrice adjointe du département de la jeunesse, les gars ont coordonné de manière indépendante tous les domaines: du casting à la préparation de la zone culinaire, en passant par le développement de concours et de quiz.

