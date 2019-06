Source: Russie – Conseil de la fédération

En marge du Forum de Livadia, le président du Conseil de la fédération a rencontré les dirigeants d’organisations publiques culturelles nationales et d’associations religieuses de la République de Crimée.

En marge du Ve Forum humanitaire international Livadia, Valentina Matvienko Matvienko, Présidente du Conseil de la Fédération, et Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg, ont rencontré des responsables d’organisations nationales et culturelles et d’associations religieuses de la République de Crimée. cinq années d’événements qui ont marqué l’histoire sous le nom de “printemps de Crimée”. C’est devenu un symbole de l’unité nationale, a-t-elle déclaré.

Le chef de la chambre haute a souligné l’importance de la péninsule pour des millions de Russes, soulignant que la Crimée pouvait à juste titre être désignée comme l’un des centres spirituels de la Russie. “En Crimée, ainsi que dans tout le pays, il est nécessaire de prêter une attention particulière au renforcement de la paix et de l’harmonie, combinant les efforts de l’État et de la société civile”, a souligné le président du Conseil de la Fédération.

La région ne peut se développer de manière dynamique que dans des conditions de confiance et de respect mutuels entre personnes de nationalités et de religions différentes.

Elle a noté que lors du travail d’intégration de la Crimée, les questions de dialogue interethnique n’avaient pas moins d’importance que le développement de l’économie et des infrastructures. “Ce n’est que dans des conditions de confiance et de respect mutuels entre des personnes de nationalités et de religions différentes que l’on peut assurer une vie paisible et un développement dynamique de la région. “. Valentina Matvienko a également rappelé les préparatifs de la Conférence mondiale sur le dialogue interreligieux et interethnique, qui avait été lancée par la Russie et appuyée par l’ONU. Au cours de la discussion, les thèmes du renforcement du rôle des organisations publiques et religieuses dans le renforcement de l’unité du peuple multinational de Russie, du rôle de la langue russe, de la préservation des langues et des traditions nationales et de l’interaction des différentes confessions dans le renforcement de l’unité du pays ont été examinés Représentant du Conseil de la Fédération, Ilyas Umakhanov, Umakhanov Ilyas Magomed-Salamovich de l’organe exécutif du gouvernement de la République du Daguestan, membre du Comité des affaires internationales du Conseil de la fédération, Sergey Tsekov, TsekovSergey Pavlovichpre Chef de la République de Crimée Sergey Sergey Aksenov, Aksenov Sergey Nikolaevich Chef de la République de Crimée Président de l’Assemblée législative de la République de Crimée Vladimir Konstantinov, Konstantinov Vladimir Vladimirovich Président du Conseil d’État de la République de Crimée Chef de l’Agence fédérale des nationalités, Igor Barinov et associations religieuses de la République de Crimée.

