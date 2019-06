French News: Webcam: poussins d’aigle impérial éclos

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandBlick en pépinière d’oiseaux de proie rares dans la région d’Uljanovsk en Russie

La couvée dure 41 jours: depuis le début du mois de juin, il y a maintenant une progéniture à plumes dans la région d’Oulianovsk sur la Volga. La nouvelle patrie des deux poussins est l’un des 130 nids d’aigle impérial connus en Russie. Le garçon qui grandit peut être suivi en direct.

LOGBUCH1. Juin 2019 – Moment d’éclosion: juste à temps pour la fête des enfants, le premier de deux poussins de l’Eagle Impérial éclos sur la Volga. Peu de temps après a suivi le frère. Exactement 41 jours, la couvée a duré. C’est donc absolument dans la norme. Tandis qu’Uljana réchauffe les deux poussins, l’aigle impérial Simbirom fournit la nourriture au nouveau venu dans le nid – de sorte qu’il devienne rapidement aussi grand et fort que ses parents. Si vous avez de la chance, vous pouvez regarder les parents se nourrir. Nous sommes très heureux et souhaitons à la famille des aigles impériaux fraîchement cuits au four le meilleur! Mai 2019 – Ils vont s’accompagner, ils resteront fidèles. Saviez-vous que les aigles impériaux font partie des oiseaux les plus fidèles? Une fois qu’un couple s’est retrouvé, il reste généralement ensemble toute sa vie. Pour de nombreuses autres espèces d’oiseaux vivant en couple, les revers ne sont pas rares. Les aigles impériaux, au contraire, sont vraiment fidèles, comme le montrent les études génétiques. Dans notre webcam, vous pouvez faire l’expérience de la pure romance en direct.7. Mai 2019 – Vive l’égalité: en regardant dans le nid, nous voyons notre aigle impérial se reproduire, alors qu’Uljana se prépare à chasser. Si vous regardez de plus près, vous verrez qu’Uljana est beaucoup plus grande et légèrement plus brillante que son partenaire. Les deux aigles impériaux alternent à quelques heures d’intervalle pendant la période de reproduction. Nous sommes très impressionnés par cette division du travail. Vive l’égalité des droits! 26. Avril 2019 – Nombre d’oeufs numéro deuxCe n’est probablement pas le lapin de Pâques qui a pondu le dimanche de Pâques dans le Nid d’aigle impérial, car quelques jours plus tard, nous pouvions voir la femelle aigle Uljana vivre pendant qu’elle pondait son deuxième oeuf. Maintenant, tout le monde se réjouit de la prochaine génération.23. Avril 2019 – Salutations de Pâques gauchePourquoi le lapin de Pâques avec nos aigles impériaux à visiter? Quoi qu’il en soit, depuis le dimanche de Pâques, il y a un œuf dans le nid et cela ne peut être une coïncidence! Dans environ 43 jours – aussi longtemps que dure la saison de reproduction – un petit lapin ou un aigle éclosera. Uljana est maintenant plus souvent vu dans le nid. Elle ne peut pas être dérangée pendant la couvée.9. Avril 2019 – Vous avez atterri! L’activité du couple d’aigles impériaux a considérablement augmenté. Ces derniers jours, les oiseaux ont reconfiguré le nid que nos collègues de la Volga ont équipé d’une webcam et rembourré de branches fraîches. Il semble que Uljana et Simbirom – alors que les deux aigles torturants avaient été baptisés – se soient installés ici. Bien sûr, nous espérons une reproduction précoce! Au début d’avril, nous avons pu observer les oiseaux lors d’un goûter.

Hibou aigle impérial Uljana avec deux poussins nouvellement éclos – Photo: Dr. med. Mikhail Korepov

Égalité de droits chez l’aigle impérial – Image: Dr. med. Mikhail Korepov

16h56: Deux Aigle impériaux dans le goûter de l’après-midi – Image: Dr. med. Mikhail Korepov

16h59: Un aigle impérial observe le paysage de loin – Image: Dr. med. Mikhail Korepov

17h35: Homely! Uljana a capitonné le nid avec des branches – Image: Dr. med. Mikhail Korepov

Uljana est le nom de la femelle aigle impériale arrivée dans la région d’Oulianovsk sur la Moyenne Volga en avril. L’oiseau de proie semé avait déjà parcouru des milliers de kilomètres de sa zone d’hivernage en Russie et il a maintenant commencé la reproduction – sous étroite surveillance, car la NABU et ses collègues russes de NABU-Kavkaz et l’Université d’Uljanovsk ont ​​équipé le nid avec une webcam et sont ravis à propos de l’arrivée de l’aigle dans la patrie. Les aigles impériaux de l’Est sont menacés dans le monde entier. Avec la déforestation de nombreuses forêts de pins, l’aigle impérial a perdu ses possibilités de nidification. La conversion de l’utilisation agricole a réduit le nombre de proies. En conséquence, les stocks de l’aigle impérial au cours des 30 dernières années ont fortement diminué. Aujourd’hui, la population européenne totale est estimée entre 1 100 et 1 600 couples reproducteurs. La région d’Oulianovsk est un lieu de reproduction important pour l’espèce, où vivent 450 animaux, ce qui signifie que la région abrite l’une des plus grandes populations d’aigles impériaux d’Europe et est considérée comme un centre de distribution de l’espèce en Russie.Le débarquement de l’aigle impérial – Photo: Dr. Ing. Mikhail Korepov

Le NABU Kavkaz explore l’aigle impérial oriental afin de le protéger efficacement. L’année dernière, des collègues ont équipé dix aigles impériaux de petits émetteurs de sacs à dos pour suivre leurs différentes routes de migration. Il y avait neuf animaux jeunes et un plus vieux. Maintenant, les oiseaux sont arrivés dans la région de la Volga. Les animaux les plus âgés ont été les premiers à regagner leur lieu de reproduction. Dans la région d’Oulianovsk, l’un des 130 nids d’aigle impérial connus a été équipé d’une webcam. L’arrivée, la reproduction et l’éducation des jeunes peuvent désormais être suivies de près et 24 heures sur 24. Depuis de nombreuses années, la NABU s’est engagée à protéger la biodiversité dans la région centrale de la Volga. Depuis 2010, il finance le programme “Protection de la population de la Volga de l’aigle impérial oriental dans la région d’Uljanovsk”, créé par le ministère régional de la Protection de la nature de la région. Ce projet, dirigé par dr. Mikhail Korepov, met en œuvre la NABU-Kavkaz avec le soutien du gouvernement de la région d’Oulianovsk. L’extension des zones protégées est un des axes de coopération avec les autorités locales et les ONG. C’est ainsi que la steppe et les forêts, typiques de l’environnement naturel, doivent être préservés. Les aigles impériaux trouveront de nombreuses proies et des possibilités de reproduction convenables ici dans la végétation dégagée. L’une des réussites des sept dernières années est que 70 zones protégées ont été désignées dans la région et que presque toutes les lignes électriques ont été converties pour la sécurité des oiseaux.

