Source: Russie – Conseil de la fédération

Attirer les condamnés à travailler est un élément important de leur socialisation, estime le sénateur.

Membre du Comité de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif de la région de Kalouga, Yury Volkov Volkov, représentant de l’organe exécutif de la région de Kalouga, a tenu une réunion de travail sur l’adaptation au travail des détenus dans les établissements du Service fédéral des pénitenciers ( Le gouverneur adjoint de la région de Kalouga, Alexei Nikitenko, a assisté à la cérémonie, le service de gestion de l’organisation Alnico de l’activité industrielle et de l’adaptation du travail des condamnés FSIN de la Russie Sergey zone ministre Dry Kaluga de la politique de la concurrence, Nikolai Vladimirov, sous-ministre de la construction et du logement et les services communautaires de la région de Kalouga Ruslan Mailov et. à propos de Directeur de l’entreprise d’État de la région de Kalouga «Opérateur environnemental régional de Kalouga» Vadim Davletshin, chef du service pénitentiaire fédéral de Russie dans la région de Kalouga Sergey Pavlenko, chef du département de l’adaptation au travail du Service pénitentiaire fédéral russe dans la région de Kalouga Alexander Prosyank , responsable du centre pour l’adaptation au travail des condamnés PKU IK-2 Alexey Litvinov.

Il est important de créer de nouveaux emplois dans le système FSIN, notamment en associant les capacités institutionnelles à la mise en œuvre du projet national «Écologie».

Avant le début de la réunion de travail dans la colonie de Tovarkovo, les participants ont examiné l’exposition de produits industriels et de produits fabriqués par des condamnés dans la région de Kalouga. “Concernant le traitement des déchets solides municipaux. Sergey Pavlenko a informé sur les possibilités du secteur industriel des institutions régionales de la FSIN, de la disponibilité de I, les zones de production, un nombre suffisant de main-d’œuvre. Alexe Nikitenko a suggéré d’envisager la possibilité d’installer une chaîne de production pour le recyclage des déchets municipaux dans l’espace libre disponible de la FSIN, at-il ajouté. Ruslov Mailov a attiré l’attention sur la production de conteneurs à ordures enterrés des nerfs qui sont utilisés avec succès dans le centre régional et recommandés par le gouverneur de la région de Kaluga pour une utilisation plus large dans les municipalités. Les participants à la réunion ont convenu de transférer la documentation technique relative à la fabrication de conteneurs enterrés à des représentants du Service fédéral des pénitenciers afin de déterminer les possibilités de fabrication d’équipements.

MIL OSI