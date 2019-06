French News: Yuri Manevich: «Depuis 2012, environ 2,5 millions de nouveaux consommateurs ont été connectés dans le cadre du programme de connexion technique»

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 3 juin. – Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Yuri Manevich, a participé aux auditions parlementaires sur le thème «Créer un climat commercial favorable dans le secteur de la construction». Dans son rapport, le chef adjoint du département de l’énergie a évoqué le travail du ministère de l’Énergie de la Russie dans la mise en œuvre des feuilles de route de l’initiative entrepreneuriale nationale et du projet de transformation du climat des affaires. Selon lui, il y a déjà des résultats tangibles dans cette direction. «Entre 2012 et 2018, environ 2,5 millions de nouveaux consommateurs ont été connectés dans le cadre du programme de connexion technique. Le volume de connexions a augmenté de plus d’une fois et demie par an “, a ajouté le responsable adjoint du ministère russe de l’Énergie. Yury Manevich a déclaré que le ministère russe de l’Énergie préparait actuellement de nouvelles mesures pour simplifier le processus de connexion technologique des consommateurs et des réseaux de distribution d’électricité coupe également. “Par exemple, il est proposé d’adopter une résolution qui abolira la procédure permettant de conclure un accord sur le lien technologique pour certaines catégories de candidats. Cette pratique existe déjà dans le domaine des relations d’approvisionnement énergétique avec les organisations fournissant de l’énergie, où le paiement de la facture de service est une acceptation du contrat qui, comme le contrat de raccordement au réseau, est public et que leurs conditions essentielles sont définies dans les actes juridiques réglementaires », a expliqué le vice-ministre. que, en particulier dans le secteur de la construction, l’énergie est non seulement une source d’ingénierie et de fourniture technique et de fourniture de ressources, mais également un consommateur, dans la mesure où les réseaux d’ingénierie eux-mêmes sont des objets de construction distincts. «Il est également extrêmement important que nous travaillions à la suppression des restrictions existantes pour accélérer la construction d’objets linéaires. Tout d’abord, il s’agit d’une réduction du temps nécessaire à la préparation et à l’approbation de la documentation initiale du permis, y compris les conditions et les cas des examens, ainsi que du processus d’achat de biens, travaux et services pour la connexion technologique », a déclaré Yuri Manevich.

