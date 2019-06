US Dollar/Rouble and Euro/Rouble Exchange Rates and Exchange Trade Indicators

Source: Central Bank of the Russian Federation in English

Date

Unified Trading Session

US dollar

Euro

for ‘today’ settlements

for ‘tomorrow’ settlements

for ‘today’ settlements

for ‘tomorrow’ settlements

average weighted rate (rubles/US dollar)

volume (millions of US dollars)

average weighted rate (rubles/US dollar)

volume (millions of US dollars)

average weighted rate (rubles/euro)

volume (millions of euros)

average weighted rate (rubles/euro)

volume (millions of euros)

31/05/2019

65.3957

885.4400

65.3984

2,794.2980

72.9063

272.7200

72.9440

642.1780

30/05/2019

64.9989

709.6070

65.0238

2,354.7110

72.3666

252.4370

72.3675

474.4470

29/05/2019

65.0830

912.7290

65.1289

2,676.8780

72.5339

313.5540

72.6099

585.3640

28/05/2019

64.5641

849.7580

64.6125

2,467.5170

72.2327

234.3380

72.2578

453.4130

27/05/2019

—

0.0000

64.4449

1,429.7760

72.1403

233.9970

72.1478

298.4120

24/05/2019

64.5372

706.8010

64.5504

1,806.0880

72.1961

388.9300

72.2296

427.4460

