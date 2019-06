Valsts prezidents darba vizītē apmeklēs Slovēniju

No 2019. gada 4. līdz 6. jūnijam Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēs Slovēnijas Republiku. Trešdien, 5. jūnijā Slovēnijas prezidenta rezidencē Ļubļanā Valsts prezidents Raimonds Vējonis tiksies ar Slovēnijas prezidentu Borutu Pahoru (H.E. Borut Pahor) un pārrunās abu valstu iespējas tālāk stiprināt divpusējās attiecības, sadarbību Eiropas Savienībā, NATO un starptautiskajās organizācijās, kā arī reģionālo sadarbību Trīs jūru iniciatīvas ietvaros. Dienas noslēgumā Raimonds Vējonis piedalīsies Slovēnijas prezidenta Boruta Pahora sniegtās vakariņās. Ceturtdien, 6. jūnijā Slovēnijas pilsētā Brdo piedalīsies Trīs jūru iniciatīvas samitā, lai paustu politisko atbalstu starpvalstu un reģionālu projektu īstenošanai, un tādējādi dotu ieguldījumu vienotas, drošas un konkurētspējīgas Eiropas veidošanā. Samita laikā Valsts prezidents piedalīties arī oficiālās Slovēnijas prezidenta Boruta Pahora sniegtās pusdienās. Trīs jūru iniciatīvu veido 12 ES valstis, kas ģeogrāfiski novietotas starp Adrijas, Baltijas un Melno jūru – Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija.

Source: President of Latvia in Latvian