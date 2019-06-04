Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросу исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия принял участие в состоявшемся в Ростове на-Дону совещании по вопросу исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.

Мероприятие прошло под председательством Генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Алексей Майоров

Алексей Майоров отметил, что обращение с отходами в России – особая тема. «Исчерпаны возможности полигонов, не хватает мощностей по переработке и утилизации отходов. Фактически нужно работать над формированием новой отрасли по обращению с отходами. На решение этих задач направлен федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», участниками которого являются все регионы».

На новую систему обращения с отходами полностью перешел 61 субъект Федерации

Сенатор сообщил, что по состоянию на 24 мая на новую систему обращения с отходами полностью перешел 61 субъект Федерации. Еще 13 регионов перешли на новые правила только на части территории, 11 субъектов РФ отложили указанный переход, в их числе города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

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Алексей Майоров обратил внимание на проблемные вопросы реформы. «В условиях переходного периода в сфере обращения с отходами выявляются многочисленные нарушения требований законодательства. К ним относятся: организация незаконных свалок, прием отходов на уже официально закрытых полигонах, незаконное оформление лицензий, превышение сроков эксплуатации полигонов. В 2018 году инспекторами территориальных органов Росприроднадзора произведено более четырех тысяч рейдов, в ходе которых были выявлены места несанкционированного размещения отходов. К концу прошлого года ликвидировано почти 30 тысяч свалок, что составляет 75 процентов от количества выявленных свалок. Несмотря на впечатляющие цифры, проблема остается актуальной».

Глава Комитета СФ считает важным учитывать специфику сельских территорий: отдаленность населенных пунктов и, связанное с этим большое «транспортное плечо» для перевозки отходов, отсутствие мест их накопления. «Все перечисленные факторы ведут к удорожанию коммунальной услуги по обращению с ТКО. Необходимо пересматривать нормативы накопления отходов для сельской местности и вводить дифференцированную плату за услугу для городских и сельских территорий».

Также, по словам сенатора, к проблемным вопросам реформы следует отнести отсутствие современной инфраструктуры по переработке отходов и вовлечению их в хозяйственный оборот, в связи с чем большинство отходов отправляется на захоронение.

«Совместная работа всех ветвей государственной власти, наша общая работа по выработке согласованных предложений, направленных на реализацию «мусорной реформы» — залог успеха в продвижении вперед, возможность принятия взвешенных и обоснованных решений по формированию в нашей стране отрасли по обращению с отходами», — заявил Алексей Майоров.

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