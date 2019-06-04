Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил Дульдургинский район Агинского Бурятского округа.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе посетил Дульдургинский район Агинского Бурятского округа.

Сенатор сопровождал врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова ОсиповАлександр МихайловичВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края в ходе поездки с целью ознакомления с социально-экономической ситуацией в районе.

Баир Жамсуев посетил Дульдургинский район Агинского Бурятского округа

Делегация посетила национальный парк «Алханай», образованный в 1999 г. для охраны, изучения и рекреационного использования горно-таёжных ландшафтов Забайкалья, а также для охраны культовых мест бурятского народа. Сотрудники парка рассказали об увеличении потока посетителей до 35 тыс. туристов в год. Разработаны более десяти научно-познавательных туристических маршрутов, развиваются различные направления религиозного и рекреационного туризма: паломнический, событийный, лечебно-оздоровительный, этнографический, детский.

Баир Жамсуев отметил, что на встрече с работниками нацпарка и представителями малого и среднего бизнеса района поднимались вопросы защиты от пожаров, социального туризма. Высказывалось предложение в рамках программы по развитию туризма рассмотреть возможность субсидирования оплаты путёвок пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и многодетных семей в будние дни, тем самым поддержав региональный турбизнес.

В селе Алханай делегация посетила среднюю школу и возложила цветы к обелиску участника Великой Отечественной войны, Героя России Бадмы Жабона. В селе Дульдурга состоялась встреча с предпринимателями и представителями малого и среднего бизнеса Дульдургинского района. Рассматривалась возможность увеличения грантовой поддержки малых предприятий сельских районов.

Баир Жамсуев посетил Дульдургинский район Агинского Бурятского округа

Как подчеркнул сенатор, развитие малого и среднего бизнеса в районе напрямую связано с уровнем доступности заемных средств, предоставлением субсидий и повышением эффективности существующей инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Необходимо также развивать туризм как важную социально-экономическую составляющую

В ходе поездки также состоялась встреча с жителями села Таптанай и посещение племенного завода «Родина» в селе Зуткулей. Заместитель министра сельского хозяйства края Альбина Корешкова рассказала о программах поддержки сельхозпроизводителей и начинающих фермеров.

«Дульдургинский район – аграрный, сельское хозяйство является одним из основных направлений в его экономике. Необходимо также развивать туризм как важную социально-экономическую составляющую. Уверен, что район должен улучшить целенаправленную работу по развитию животноводства, действуя совместно с профильными региональными министерствами, а также по дальнейшему развитию туристического направления экономики, в котором большинство составляют малые и средние предприятия», — отметил Баир Жамсуев.

В поездке также приняли участие заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, и. о. руководителя Администрации Агинского Бурятского округа Билигма Будаева, глава Дульдургинского района Базар Дугаржапов.

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