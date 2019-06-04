Власти используют новый метод давления на одного из лидеров Брестской ОГП

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Продолжается давление и создание препятствий в работе в отношении заместителя председателя брестской областной организации ОГП Алины Литвинчук. Несколько месяцев подряд ОПИ города Пинска беспокоит ее родных и близких с претензиями на оплату штрафов по 22.9 Административного кодекса Республики Беларусь.

— Все штрафы были оплачены сразу же после политических судебных процессов в установленные законом сроки, а оригиналы документов предоставлены в суд, — рассказала Алина Литвинчук. — Буквально несколько месяцев назад моих родителей просто стали заваливать письмами и приходить домой с угрозами по какому-то политическому делу. Судебный исполнитель Шпаковская Анна Сергеевна имела претензию на 490 рублей за суд, который прошел в 2018 году. Копии оплаты были предоставлены повторно, однако исполнительное производство не было остановлено. Несмотря на это, была отключена мобильная связь и пришла повестка в суд на 24 июня.

— Считаю такие действия попыткой запугивания и новым методом борьбы с политическими оппонентами в преддверии приближающихся парламентской и президентской кампании, а также протестными акциями, которые продолжаются в Бресте против строительства аккумуляторного завода, — отметила Алина Литвинчук.В Брестском ОПИ подтвердили, что никакого исполнительного производства на данный момент не ведется и задолженности не имеется. В “Беларусбанке” выдали в письменном виде факт оплаты штрафа (в установленные законом сроки), поэтому до сих пор остается непонятным предмет рассмотрения дела, назначенного на 24 июня.Пресс-служба брестской областной организации ОГП



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