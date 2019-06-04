Source: Russia – Council of the Federation

В рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума состоялось заседание секции на тему «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития».

Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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Заседание секции «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития»

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В рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума состоялось заседание секции на тему «Русский язык в мировом образовательном пространстве: успешные практики и направления развития».

Мероприятие провели председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и статс-секретарь – заместитель Министра просвещения РФ Павел Зенькович.

С докладом выступила председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ Татьяна Кортава.

Необходимо расширять возможности русского языка в мировом образовательном пространстве

Открывая заседание, Зинаида Драгункина отметила, что в рамках Фестиваля «Великое русское слово» Ливадийский форум проходит уже в пятый раз. «Необходимо расширять возможности русского языка в мировом образовательном пространстве», — заявила сенатор.

Она напомнила, что в ходе IV Ливадийского форума Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поручила рассмотреть вопрос о закреплении за Министерством просвещения РФ полномочий по координации деятельности по сохранению, защите и развитию русского языка.

«Во исполнение этого поручения была создана Межведомственная комиссия во главе с Министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Уже состоялось ее первое заседание», — сообщила Зинаида Драгункина.

«Разрабатываем «дорожную карту» конкретных шагов. Одно из первых дел – внесение соответствующего законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» (о законодательном закреплении полномочия по координации деятельности в сфере сохранения, защиты и поддержки русского языка за единым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в частности, Министерства просвещения РФ)», — добавила сенатор.

Глава Комитета СФ также обратила внимание на тематику подготовки и повышения квалификации учителей-русистов, подготовки и заключения двусторонних соглашений по вопросам сотрудничества в сфере образования и продвижения русского языка, поддержки филологической науки, включая законодательный аспект, касающийся этой деятельности.

Зинаида Драгункина затронула также вопросы преподавания русского языка и литературы за рубежом, увеличения квот на обучение в российских вузах соотечественников и иностранных граждан.

Участники заседания представили программы и проекты по поддержке и изучению русского языка, межвузовскому взаимодействию, формированию системы международных школ с русским языком обучения, функционированию билингвальных школ, подготовки учителей со специализацией в преподавании русского языка как иностранного, педагогическим обменам, изданию учебников и словарей, внедрению новых форматов образовательных программ.

В рамках секции состоялась презентация «Пушкинского урока» в формате проекта «Российская электронная школа», награждение школьников Крыма и Севастополя — победителей конкурса «Живое слово родного языка» в номинациях «Язык народной культуры», «Язык семейных традиций», «Язык живой природы», «Язык дружбы», а также презентация проекта Фонда Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель председателя этого же Комитета СФ Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области депутаты Государственной Думы Иван Белеков, Борис Чернышов, Павел Шперов, известные ученые-русисты, преподаватели русского языка и литературы, представители профессионального, экспертного сообщества, СМИ, общественные деятели из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Австрии, Бенина, Болгарии, Вьетнама, Германии, Испании, Италии, Словакии, Словении, США, Швейцарии, Швеции и других государств.

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