Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приветствовала участников и гостей торжественной церемонии открытия фестиваля «Великое русское слово».

В Ялте в киноконцертном зале «Юбилейный» состоялось торжественное открытие фестиваля «Великое русское слово». Участников и гостей мероприятия приветствовала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Торжественное открытие фестиваля «Великое русское слово»

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Выступление Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко

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Торжественное открытие фестиваля «Великое русское слово»

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Спикер СФ подчеркнула, что фестиваль, который в тринадцатый раз проходит в гостеприимном Крыму, имеет большое значение для сохранения и популяризации русского языка в мире.

Все вместе мы — большая семья Русского мира

По словам Валентины Матвиенко, мероприятие собрало неравнодушных к русскому языку и культуре людей. На фестиваль прибыли соотечественники из более чем пятидесяти стран, отметила она.

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«Все вместе мы — большая семья Русского мира. Русский язык — это неразрывная нить, которая связывает всех нас», — заявила Председатель СФ, призвав бережно относиться к этому достоянию.

В ходе торжественного открытия Фестиваля перед зрителями выступили прославленные российские коллективы – Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением Народного артиста России Виктора Елисеева, Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной, Народный артист СССР Василий Лановой, Народная артистка РФ Лариса Долина, другие известные исполнители.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга члены Совета Федерации, глава Республики Крым Сергей Аксенов, АксёновСергей ВалерьевичГлава Республики Крым председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, КонстантиновВладимир АндреевичПредседатель Государственного Совета Республики Крым Министр просвещения РФ Ольга Васильева, руководители федеральных органов государственной власти, представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости.

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