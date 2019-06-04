Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#WorldSkills04.06.2019 20:16

На чемпионате WorldSkills выбраны лучшие молодые специалисты Роскосмоса

4 июня 2019 в г. Королёве завершился Четвертый корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса». В нем приняли участие 127 участников и 124 эксперта из 30 предприятий ракетно-космической промышленности и образовательных организаций.

Соревнования прошли по 14 компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электроника», «Сварочные технологии», «Инженерная графика CAD», «Прототипирование», «Лабораторный химический анализ», «Инженер-технолог», «Технологии композитов», «Охрана труда», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Интернет-маркетинг» и «Рекрутер».

Первое место в медальном зачете чемпионата завоевало ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва. На втором месте турнирной таблицы расположилось НПО Автоматики. Третье место на пьедестале почета разделили Воткинский завод и РКК «Энергия».

Партнерами чемпионата в Королёве стали Администрация города Королёв, ГБОУ ВО МО «Технологический университет», ГАПОУ МО МЦК Техникум имени С.П. Королёва, ИПК Машприбор, РКК «Энергия». В Москве молодые профессионалы ракетно-космической промышленности соревновались на площадках ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс».

В рамках мероприятия была организована деловая программа и дополнительное профессиональное обучение по каждой из представленных компетенций.

Из победителей чемпионата будет сформирована объединенная команда Госкорпорации «Роскосмос» для выступления на ежегодном национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillsHi-Tech, который пройдет в октябре 2019 г. в Екатеринбурге.

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