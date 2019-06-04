Открыть для себя Россию: регионоведение в СПбГУ

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Расскажите, пожалуйста, о создании программ «Россиеведение» и «Регионоведение России».

Прошлое этих образовательных программ берет истоки на историческом факультете (ныне — Институт истории) СПбГУ. Отечественную и всеобщую историю всегда изучали и преподавали самые авторитетные в своих областях специалисты. Курс истории России, который был представлен во всех образовательных программах исторического профиля, читался до трех лет — в течение пяти-шести семестров, однако проблемы региональной истории в нем почти не затрагивались. Приведу простой пример: на изучение такого обширного региона, как Сибирь, играющего огромную роль в отечественной истории, отводилось примерно пол-лекции, причем в совокупности из разных тем. И этого, безусловно, было недостаточно. Постепенно появилась необходимость изучать историю не только страны в целом, но и ее регионов, а также культурный пласт в их развитии. Так возникла идея преподавать историю нашей страны более глубоко и насыщенно, и в начале 2000-х годов мы разработали и начали реализовывать специализацию «Историческое регионоведение», а вслед за ней — «Культурно-исторический туризм», которые пользовались среди поступающих большим вниманием.

Через некоторое время началась перестройка структуры системы образования, специализации отошли в прошлое, а вместо них появились программы бакалавриата и магистратуры. Наши начинания в этот формат вполне вписывались, нужно было только создать нечто самостоятельное и особенное. И здесь на помощь пришел ректорат с предложением разработать две инновационные программы: бакалаврскую «Россиеведение» и магистерскую «Регионоведение России». Они должны были стать как самодостаточными, так и взаимодополняющими. При этом имела место одна особенность: нам посоветовали сделать эти программы изначально направленными на иностранных обучающихся — считалось, что им они будут интересны в первую очередь.

С чем было связано решение открыть прием только для абитуриентов из других стран?

Мы сами задавали себе этот вопрос. Иностранные студенты действительно заинтересовались этими программами, но мне кажется совершенно неоправданным то, что из приема оказались исключены наши соотечественники. Причем мы понимаем эту категорию широко и включаем в их число как граждан России, так и поступающих из стран СНГ. Думаю, это будет благодатная почва, поэтому в конце прошлого года мы внесли предложение, чтобы в ближайшем будущем среди абитуриентов появились и эти ребята.

Чем уникальны эти образовательные программы?

В их создании принимали участие многие подразделения нашего Университета, и в этом заключается их неповторимость. Мы, историки, находились в центре работы, но вместе с нами, наряду с географами, политологами, международниками, прежде всего были филологи. От них пришли не только научно-педагогические работники, но и пожелания по чтению тех или иных курсов, что мы только приветствовали. По их рекомендации были подобраны различные дисциплины, в том числе такие нетривиальные курсы, как «Лингвострановедение», «Российская идентичность», «Особенности коммуникативного поведения русских» или столь полезная для иностранных студентов «История русской литературы». В течение нескольких семестров преподается практический русский язык. Ряд предметов читается на английском языке.

У нас представлен комплексный подход к изучению истории России, и большое внимание мы уделили курсам, которые раскрывают историю нашей страны с самых разных сторон — например, «История России в событиях и лицах», «Народы России», «Религии России», «Природа и общество в истории России» и даже «Русский космизм». Также в образовательных программах «Россиеведение» и «Регионоведение России» появились предметы, которые так или иначе затрагивают вопросы становления и функционирования властных структур и административно-территориальных образований, контактов российских регионов с зарубежными странами, места России в современном глобальном мире. Поэтому к созданию программ, еще раз подчеркну, были привлечены специалисты по географии, политологии и международным отношениям — ведущие ученые и преподаватели СПбГУ.

Как вы считаете, кого больше могут привлечь эти образовательные программы — студентов из больших городов или из регионов?

Когда в 2002 году у нас проходил первый набор еще на специализацию «Историческое регионоведение», группа получилась небольшая, порядка десяти студентов. Но среди них была представлена вся география России и ближних государств — это были ребята с Кавказа и из Хакасии, а некоторые абитуриенты приехали из Казахстана. Санкт-Петербург был представлен лишь тремя обучающимися. Заинтересуются ли программой «Россиеведение» в регионах? Конечно. За все годы по указанным выше специализациям мы выпустили около 500 человек, и никто не разочаровался в своем обучении.

Кстати, в ряде образовательных программ Института истории СПбГУ изучение нашей страны и сейчас во многом представлено по регионам — Русский Север и Северо-Запад, Центральная Россия и Москва, Поволжье и Кавказ, Средняя Азия, Сибирь и Дальний Восток. Все они изучаются отдельно и самостоятельно. На сегодняшний день большую остроту, и вполне справедливо, приобрела арктическая тематика — а у нас есть посвященный этой области учебный курс, его разработку мы начали планировать еще три года назад.

Скоро начнется новая приемная кампания, планируется ли в этом году набирать студентов на программы «Россиеведение» и «Регионоведение России»? На какой прием обучающихся вы рассчитываете?

Новая приемная кампания планируется пока только для иностранных поступающих. Но надеемся, что уже с 2020 года в приеме смогут участвовать и российские абитуриенты.

Замечу, что на программу бакалавриата «Россиеведение» хотелось бы принимать больше студентов, поскольку ее выпускники могут найти применение в разных областях, начиная от преподавательских профессий и должностей до работы в государственных структурах (иностранцы — в посольских и консульских), как центральных, так и региональных и муниципальных. Во время учебы студенты осваивают не только классические исторические дисциплины, связанные с изучением источников, архивов, работой в библиотеках и музеях, но и предметы практического склада, включая основы экскурсоведения и менеджмента. Наши обучающиеся получают необходимые психолого-коммуникационные навыки, могут стать журналистами или редакторами СМИ (читаются, например, такие курсы: «Язык средств массовой информации», «Жанры и идиостили российской газеты»). Естественно, что специалисты в области регионоведения востребованы в сфере туризма. Кстати, в настоящее время нами подготовлена еще одна основная образовательная программа магистратуры — «Историко-культурное экскурсоведение». Сейчас она проходит разные оценочные этапы, и надеемся, что со следующего года удастся ее реализовать в учебном процессе.

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