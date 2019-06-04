Работник ООО «Газпром добыча Астрахань» признан лучшим пожарным на региональном этапе Всероссийского конкурса

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%).

На обслуживании предприятия находится около трехсот скважин различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, шесть установок предварительной подготовки газа.

Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м. Потенциал запасов углеводородов на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет увеличить годовую добычу газа до 48 млрд куб. м газа с выработкой товарного газа для поставки в магистральные газопроводы до 27 млрд куб. м.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента — Спецификация и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента. Требования».

Коллектив насчитывает более 4200 человек. Головной офис находится в Астрахани.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный» представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий, включая проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий.

Основная цель конкурса — повышение престижа профессии пожарного, уровня квалификации и профессионального мастерства пожарных.

Задачи конкурса: повышение квалификации и профессионального мастерства пожарных; выявление и распространение передовых приемов и методов тушения пожаров; определение уровня профессиональной подготовки работников; формирование позитивного общественного мнения в отношении профессионального мастерства пожарных; определение лучшего пожарного; информирование о трудовых достижениях пожарных.

Организаторами федерального этапа конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Правительство Астраханской области.

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