Состоялась ХХII Спартакиада ООО «Газпром трансгаз Москва» по плаванию

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Москва» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 21 тыс. км магистральных газопроводов (МГ). Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — около 80 млрд куб. м.

В составе предприятия 25 филиалов, в том числе 17 линейных производственных управлений МГ, 23 компрессорные станции, 278 газоперекачивающих агрегатов, 723 газораспределительные станции и контрольно-распределительных пункта, 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Компанией внедрена интегрированная система менеджмента качества в следующих областях менеджмента: система менеджмента качества (СТО «Газпром» 9001, ISO 9001); система экологического менеджмента (ISO 14001); система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001); система энергетического менеджмента (ISO 50001); система менеджмента информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001/2006).

Коллектив предприятия насчитывает около 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Москве.

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