С. Леонов: Конкурсы помогают выявлять и поддерживать талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в подведении итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Читаем! Творим! Развиваемся!», прошедшего в Смоленске.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области принял участие в подведении итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Читаем! Творим! Развиваемся!». Мероприятие прошло в Смоленской областной детской библиотеке им. И.С. Соколова-Микитова.

Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка молодых талантов с ограниченными возможностями здоровья, адаптация их в социуме

Конкурс проходил среди детей с ограниченными возможностями здоровья, которые являются постоянными читателями детских библиотек. Дети в возрасте от 7 до 18 лет выступали и представляли свои работы в нескольких номинациях: «Читаем стихи», «Иллюстрируем произведение любимого писателя», «Мастерим любимого литературного героя».

Сергей Леонов принял участие в подведении итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Читаем! Творим! Развиваемся!»

Сергей Леонов отметил, что цель конкурса — выявление, развитие и поддержка молодых талантов с ограниченными возможностями здоровья, адаптация их в социуме.

Сергей Леонов принял участие в подведении итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Читаем! Творим! Развиваемся!»

Сенатор поздравил победителей конкурса, пожелав им дальнейших творческих успехов. «Чтение стихов – это тоже талант, который дан не каждому, а передать характер литературного героя в рисунках, обозначив ту атмосферу, которой наполнено авторское произведение, — настоящее искусство», — сказал сенатор.

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