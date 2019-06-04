С. Лукин: В нашей стране придается огромное значение развитию не только мегаполисов, но и малых городов

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в Воронежской области сенатор принял участие в совещании по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области принял участие в совещании по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Сергей Лукин в составе Правительственной делегации во главе с Виталием Мутко посетил единый сервисный центр АО «Банк ДОМ. РФ»

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Сергей Лукин в составе Правительственной делегации во главе с Виталием Мутко посетил единый сервисный центр АО «Банк ДОМ. РФ»

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Сергей Лукин в составе Правительственной делегации во главе с Виталием Мутко посетил единый сервисный центр АО «Банк ДОМ. РФ»

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Сергей Лукин в составе Правительственной делегации во главе с Виталием Мутко посетил единый сервисный центр АО «Банк ДОМ. РФ»

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Мероприятие, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, состоялось в правительстве Воронежской области.

Высоко оценив темпы развития региона, Виталий Мутко сделал акцент на достижениях в сфере жилищного строительства. «В 2018 году введено в эксплуатацию почти 1,7 миллионов квадратных метров. Большой вклад при этом вносит индивидуальное жилищное строительство, и опыт Воронежской области надо серьезно изучать». Он сообщил, что обеспеченность жильем в регионе на 17 проц. выше среднего показателя по России.

Государство взяло на себя обязательства по субсидированию семейной ипотечной программы

Сергей Лукин напомнил, что Президент РФ назвал чрезвычайно важным решение жилищного вопроса семей с детьми и предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования. «Её возможностями могут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий, а также последующий ребёнок. Государство взяло на себя обязательства по субсидированию этой семейной ипотечной программы. По данным Минфина России, с начала её реализации по февраль 2019 года выдано 7,1 тысяч ипотечных кредитов на сумму 17,3 миллиарда рублей. В первоначальном варианте программы ставка в 6 процентов распространялась на ограниченный период времени, поэтому желающих воспользоваться этой льготой было немного. В этом году государство приняло решение распространить действие пониженной ставки на весь срок кредитования», – пояснил сенатор.

Правительственная делегация во главе с Виталием Мутко посетила единый сервисный центр АО «Банк ДОМ.РФ». Этот проект стартовал в регионе в мае прошлого года. Сейчас число сотрудников составляет более 700 человек. В единый сервисный центр переведены такие функции, как банковское, операционное и кассовое сопровождение, поддержка ипотечного бизнеса, контакт-центр, информационные технологии, финансы.

Вице-премьер дал высокую оценку центру как площадке для подготовки молодых квалифицированных кадров. «В Воронежской области создаются новые рабочие места с различным уровнем квалификации. Это стимулирует молодых специалистов и уже состоявшихся профессионалов оставаться в своем регионе и строить карьеру. Многие приезжают для работы в сервисном центре и из других субъектов РФ. Сейчас в команде ДОМ.РФ современные молодые менеджеры. Ваше будущее – это жизнь страны».

Сергей Лукин отметил, что участие кредитных организаций Воронежской области и АО «ДОМ.РФ» в федеральной программе «Семейная ипотека» позволяет ежемесячно обеспечивать порядка 250 семей с двумя и более детьми льготными ипотечными кредитами по ставке 6 процентов годовых. «По количеству и объемам выдачи ипотечных кредитов наш регион занимает третье место после Москвы и Московской области в Центральном федеральном округе», – подчеркнул парламентарий.

Участники делегации посетили торжественную церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году поступило 330 заявок на участие из 77 субъектов РФ. Проекты оценивали 62 независимых эксперта в области архитектуры и градостроительства, историко-культурного наследия, социологии и экономики. Квалификационную экспертизу и предварительную оценку прошли 293 заявки, из которых в число победителей вошли 80 проектов из 46 субъектов РФ.

«Итоги конкурса ещё раз подтвердили, что в нашей стране придаётся огромное значение развитию не только мегаполисов, но и малых городов с численностью населения до 100 тысяч человек», – подчеркнул Сергей Лукин.

«Россия начиналась с малых городов, и они обладают значительным потенциалом для дальнейшего социально-экономического роста нашего государства. Целью принятой в феврале этого года Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года является, прежде всего, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей», — добавил сенатор.

По его словам, Совет Федерации уделяет пристальное внимание формированию комфортных условий проживания в моногородах в плане благоустройства, создания современной социальной инфраструктуры, обеспечения населения объектами здравоохранения, детскими садами, школами. «Проведение конкурса также способствует выполнению задачи, поставленной главой государства – реализации масштабной программы пространственного развития России, преображению наших малых городов с использованием потенциала передовых технологий, новых архитектурных и управленческих решений», — сказал Сергей Лукин.

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