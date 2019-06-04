Source: Russia – Council of the Federation

В рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума состоялась дискуссия на тему «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества».

В рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума прошла секция на тему «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества». Модераторами заседания выступили председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев и руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова. В мероприятии участвовал заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, представители Россотрудничества, зарубежные гости, эксперты.

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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Заседание секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества»

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По словам Константина Косачева, на V Международный гуманитарный Ливадийский форум приехали около двухсот представителей из пятидесяти шести стран. «Эти цифры говорят о том, что Крым за пределами России все больше воспринимается как территория мира и согласия, все больше ощущается не точкой напряжения и столкновения интересов в международных делах, а местом, где рождаются новые смыслы, идеи и направления сотрудничества», — сказал сенатор.

По его словам, необходимо проанализировать, какие могут быть модели и форматы такого сотрудничества, какие направления взаимодействия актуальны, какие совместные проекты и инициативы могли бы быть реализованы. «И самое главное — какой опыт сотрудничества между зарубежными русофилами и российскими соотечественниками уже имеется, чтобы быть распространенным и использованным в других странах, где такого опыта недостаточно».

Парламентарий обратил внимание, что по итогам дискуссий прошлого форума многие увидели друг в друге партнеров и единомышленников, стали возникать инициативы по консолидации зарубежных общественных объединений русофильской направленности. «Термин «русофилы» обрел второе дыхание. Уже осознанно в различных публикациях описывают деятельность зарубежных общественных деятелей, представителей культуры, образования и науки, которые в своей повседневной работе содействуют развитию многоплановых дружественных отношений с Россией, поддерживают популяризацию российского исторического и культурного наследия, прикладывают усилия по распространению знаний о положительном вкладе России в историю своих стран и мировую историю».

Константин Косачев отметил, что одна из целей российской внешней политики — создание условий для того, чтобы соотечественники могли в качестве полноправных граждан жить в тех странах, которые волею судьбы стали их второй родиной. «В значительной мере этого можно достигнуть благодаря плотному сотрудничеству с местными общественно-политическими объединениями, представителями научной и творческой интеллигенции, которые не видят в России угрозу, а наоборот, считают, что нормальные, добрососедские отношения с нашей страной являются залогом поступательного развития их государств, помнят и ценят позитивный вклад России в мировую культуру и историю. Получается, что естественными партнерами российских соотечественников, проживающих за рубежом, являются те же самые русофилы».

В связи с приближающейся 75-летней годовщиной Победы над нацизмом и 75-летием Ялтинской конференции, участники секции высказали предложение о принятии Ливадийского послания миру, в котором обращается внимание мировой общественности на современные тенденции искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны и попытки реставрации идей нацизма.

В ходе дискуссии председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в других странах существует довольно много объединений и групп людей, которые занимаются изучением обычаев и традиций населяющих Россию народов, стремятся их сохранять. «Это еще одна ступенька к наращиванию теплых отношений между странами и лучшего пониманием друг друга. Довольно много русскоговорящих людей живет вне пределов России, а российская культура, ее писатели, поэты, композиторы любимы многими людьми на планете, даже не знающими русский язык».

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