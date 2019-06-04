Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#главное04.06.2019 11:26

Юбилей компании «ИСС»

4 июня 2019 года компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» отмечает 60-ю годовщину со дня основания.

С именем железногорского спутникостроительного предприятия неразрывно связана история развития важнейших отечественных космических систем, комплексов и аппаратов широкого спектра назначений, которые на протяжении шести десятилетий создавались при головной роли Решетнёвской фирмы. Результатом работы компании «ИСС», по праву считающейся центром российского спутникостроения, являются более 1280 космических аппаратов, на базе которых введено в эксплуатацию более 40 космических систем.

Решетнёвская фирма сегодня — единственный в России производитель космических аппаратов навигации, геодезии, ретрансляции, создатель самых мощных и современных спутников связи. Аппараты производства «ИСС» помогают укреплять национальную безопасность, повышать эффективность экономической деятельности, решать задачи социальной сферы.

Компания выступает основным производителем аппаратов для национальной телекоммуникационной группировки. В настоящее время на предприятии вышел на финальную стадию процесс создания новых космических аппаратов связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Кроме того, на начальном этапе находится производство ещё двух телекоммуникационных спутников — «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» — их запуск планируется в 2020 году.

Также «ИСС» продолжает успешно развивать навигационное направление, работая над спутниками нового поколения «Глонасс-К» и «Глонасс-К2». С их запуском точность местоопределений российской глобальной навигационной спутниковой системы возрастёт до десятков сантиметров, что ещё больше расширит её возможности и сферу применения услуг на её базе, где требуется высокая точность позиционирования.

Программа празднования 60-летнего юбилея космической фирмы включает множество культурных и спортивных мероприятий, а также торжественные собрания, на которых состоится чествование лучших специалистов фирмы. В них примут участие представители государственной, краевой и муниципальной власти, компаний-заказчиков и партнёров, руководство и сотрудники «ИСС». Подарком от компании «ИСС» всем жителям Железногорска стал III Космический арт-фестиваль. Он шёл два месяца и включил в себя 14 разноплановых культурных событий. Их череда завершится 8 июня выступлением группы «Земляне» и праздничным салютом.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет весь коллектив компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» с юбилеем! Желаем новых достижений на благо России!

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