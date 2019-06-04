5 июня Владимир Путин встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином

Source: President of Russia – Kremlin
5 июня в Москве состоятся переговоры на высшем уровне. Лидеры обсудят пути дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено реализации крупных экономических и гуманитарных проектов. Запланирован также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
По итогам переговоров глав государств будет подписан пакет совместных документов.
Вечером того же дня В.Путин и Си Цзиньпин посетят торжественное мероприятие по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
6–7 июня Председатель КНР в качестве почётного гостя примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.