5 июня Владимир Путин встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином

Source: President of Russia – Kremlin

5 июня в Москве состоятся переговоры на высшем уровне. Лидеры обсудят пути дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено реализации крупных экономических и гуманитарных проектов. Запланирован также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров глав государств будет подписан пакет совместных документов.

Вечером того же дня В.Путин и Си Цзиньпин посетят торжественное мероприятие по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

6–7 июня Председатель КНР в качестве почётного гостя примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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