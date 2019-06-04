6–7 июня Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Source: President of Russia – Kremlin

Форум будет проходить под девизом «Формируя повестку устойчивого развития», запланировано обсуждение четырёх ключевых тем: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее» и «Человек – прежде всего». Состоится широкий обмен мнениями по вопросам торговли, инвестиций, финансов, энергетики, инноваций и высоких технологий, демографии и экологии. Программой форума также предусматривается организация регионального консультативного форума «Деловой двадцатки», а также Российского форума малого и среднего предпринимательства и Международного молодёжного экономического форума.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором выступят В.Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Болгарии Р.Радев, Премьер-министр Армении Н.Пашинян и Премьер-министр Словакии П.Пеллегрини, а также Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш.

По традиции в ходе форума Президент России проведёт отдельные встречи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний. Кроме того, запланирован ряд двусторонних бесед В.Путина с главами государств и правительств, руководством международных организаций.

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