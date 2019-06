French News: A. Maiorov: Les efforts conjoints de toutes les branches du gouvernement sont la clé d’une transition réussie vers un nouveau système de gestion du TCR

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la réunion sur l’application de la législation dans le domaine des déchets de production et de consommation.

Président du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la fédération Alexey Maiorov, maire de la République, représentant de l’organe législatif (représentant) de la République de Kalmoukie, a participé à une réunion tenue à Rostov-sur-le-Don sur l’application de la législation dans le domaine de la gestion des déchets industriels et de consommation dans le Nord Districts de l’Ouest, du Caucase du Nord, du Centre et du Sud. L’événement a eu lieu sous la présidence m Procureur général Iouri Tchaïka RF.

Alexey Mayorov Alexey Mayorov a souligné que la gestion des déchets en Russie était un sujet spécial. «Les possibilités d’enfouissement sont épuisées, les installations de traitement et d’utilisation des déchets sont insuffisantes. En fait, nous devons travailler à la formation d’un nouveau secteur de la gestion des déchets. Le projet fédéral «Système intégré de gestion des déchets municipaux solides», qui regroupe toutes les régions, vise à résoudre ces problèmes.

61 sujets de la Fédération sont complètement passés au nouveau système de gestion des déchets

Le sénateur a déclaré que depuis le 24 mai, 61 sujets de la Fédération étaient complètement passés au nouveau système de gestion des déchets. Treize autres régions n’ont adopté de nouvelles règles que sur une partie du territoire. Onze sujets de la Fédération de Russie ont reporté ladite transition, parmi lesquels des villes d’importance fédérale, Moscou et Saint-Pétersbourg.

Alexey Mayorov a attiré l’attention sur les problèmes de réforme. «Au cours de la période de transition dans le domaine de la gestion des déchets, de nombreuses infractions aux exigences de la législation sont révélées. Il s’agit notamment d’organiser des décharges illégales, de réceptionner les déchets dans des décharges officiellement fermées, de délivrer illégalement des permis, de dépasser les conditions d’utilisation de la décharge. En 2018, les inspecteurs des entités territoriales de Rosprirodnadzor ont effectué plus de quatre mille perquisitions au cours desquelles des sites d’élimination des déchets non autorisés ont été identifiés. À la fin de l’année dernière, près de 30 000 décharges avaient été liquidées, ce qui représente 75% du nombre de décharges identifiées. Malgré des chiffres impressionnants, le problème reste d’actualité. »Le président du Comité du Conseil de la fédération estime qu’il est important de prendre en compte les spécificités des zones rurales: l’éloignement des agglomérations et, par conséquent, un important« bras de transport »pour le transport des déchets, le manque de place pour leur accumulation. «Tous les facteurs ci-dessus entraînent une augmentation du coût des services publics pour le traitement des déchets ménagers. Il est nécessaire de réviser les normes d’accumulation de déchets dans les zones rurales et d’introduire des redevances différenciées pour les services dans les zones urbaines et rurales. »De plus, selon le sénateur, le manque d’infrastructures modernes pour le recyclage des déchets et leur implication dans la circulation économique devraient être qualifiés de problèmes de réforme. la plupart des déchets sont envoyés aux sites d’enfouissement. “Le travail commun de toutes les branches du pouvoir de l’Etat, notre travail commun est de développer des propositions coordonnées visant à isation « réforme indésirable » – la clé du succès pour faire avancer, la capacité de prendre des décisions éclairées et informées sur la formation de l’industrie dans notre pays pour le traitement des déchets, « – a déclaré Alexey Mayorov.

