French News: Alexander Hoffmann: “La victime d’une insulte ou d’une dénonciation dans le réseau a des droits civils”

Le titre de l’application nous permet de gagner quelque chose. Nous défendons également la liberté sur le net et une citoyenneté forte dans le monde numérique. Cependant, si vous lisez les raisons de cette application, vous avez le sentiment que les AfD vivent dans leur propre monde.

Même l’affirmation selon laquelle il y a une “privatisation” du droit pénal n’est pas vraie. Le droit pénal comprend des peines et des sanctions. Dans aucune des zones désignées par l’AfD, les sanctions et les sanctions n’ont été transférées à des particuliers.

Si la faction AfD mentionne la suppression de postes par les opérateurs de plate-forme, par exemple dans la loi sur l’application des réseaux, force est de constater qu’il s’agit davantage de réclamations ultérieures. Ceux-ci proviennent de l’Institut de Störerhaftung. Cependant, cet institut est établi en droit allemand depuis des décennies. Et l’AFD n’explique à aucun moment dans leur application pourquoi cela ne devrait pas s’appliquer sur Internet, d’autant plus que la récupération de contenus illégaux sur le réseau est de toute façon le principal défi. À une vitesse vertigineuse, les contributions, y compris illégales, se répandent dans le monde entier. Les auteurs de l’application ne répondent pas du tout.

À ce stade, je voudrais souligner que chaque journal doit vérifier à l’avance si, par exemple, une lettre à l’éditeur contient un contenu faux ou illégal. Cela n’est plus couvert par la liberté d’expression – que l’AFD a définitivement supprimée. Ici aussi, une préoccupation privée doit porter sur ce qui est publié sur son support. Pourquoi cela devrait-il être différent sur le Web, où les plateformes font des milliards?

Lors de la lecture ultérieure de la demande, je ne savais pas exactement si cela était toujours sérieux ou si on s’auto-dévalorisait ce que l’on voulait dire. La faction de l’AFD écrit en effet qu’elle veut promouvoir et préserver le discours public. C’est ce que la faction prétend ne permettre que des questions provisoires ici à la maison. Telle est la revendication du groupe qui, avec ses vidéos montées et sa propre chaîne de télévision, dit aux gens leur propre vérité. Cela ne concerne que la faction, dont les membres quittent les talk-shows, si cela ne va pas dans la direction souhaitée. L’hypocrisie ne saurait dépasser cette phrase, selon laquelle on prétend promouvoir et préserver le discours public.

Revenons rapidement au titre de la motion: Si l’AFD veut vraiment des droits civils sur Internet, je voudrais souligner que même une victime d’insulte ou de dénonciation dans le réseau sur les droits civils. Nous voulons simplement protéger cela avec la loi d’application du réseau. Même le titulaire du droit d’auteur, dont la propriété intellectuelle est illégalement téléchargée sur le réseau, ce qui permet à un opérateur de plate-forme comme YouTube de gagner de l’argent, a des droits civils. Nous voulons renforcer cela avec le droit d’auteur européen. Les victimes de maltraitance et de pornographie enfantine ont aussi des droits civils et des droits humains. Mais nous ne pouvons pas combattre de tels crimes sans rétention de données. En fin de compte, ces exemples montrent clairement à quel point l’application AfD est unilatérale. Par conséquent, nous le rejetons.

