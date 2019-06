French News: Antje Lezius: “Une intégration rapide des étrangers sur le marché du travail est importante”

Source: CDU-CSU

Environ 11 millions d’étrangers vivent en Allemagne. Sur ce nombre, 7,6 millions sont des Européens, dont près de 5 millions sont originaires de nos États membres. Ces dernières années, de nombreux réfugiés ont trouvé refuge dans notre pays.

La grande majorité des étrangers employables vivant en Allemagne travaillent. Le taux de chômage a diminué ces dernières années et pourrait diminuer beaucoup plus. Parce que la pénurie de main-d’œuvre, en particulier la pénurie de travailleurs qualifiés, est réelle. Cela ne concerne pas l’ensemble du pays et tous les secteurs, mais cela nuit aux petites entreprises artisanales et aux grandes entreprises. Et il est particulièrement critique lorsque nous recherchons désespérément du personnel: dans le secteur des soins.

Il est donc dans notre intérêt de faire en sorte que le groupe de personnes capables de travailler et répondant aux critères du droit de la résidence le soit également. En vertu de notre loi sur la promotion de l’emploi, certaines mesures sont accessibles aux étrangers, en particulier aux réfugiés, mais pas ou dans une mesure limitée. Un certain nombre de réglementations confuses rendent difficile l’accès au financement. Dans de nombreux cas, les conditions sont strictes. Pour cette raison, le projet de loi actuel comprend les ouvertures et l’unification.

Les étrangers qui n’ont pas le droit de rester en Allemagne doivent quitter notre pays. À cette fin, un projet de loi intitulé “loi sur le retour ordonné” a également été présenté ce matin au Bundestag. Cela facilitera et accélérera les expulsions à l’avenir.

Toutefois, les groupes de personnes pour lesquelles une résidence légale et permanente est attendue devraient pouvoir utiliser ce délai jusqu’à la détermination finale de leur statut. Une intégration rapide des étrangers sur le marché du travail est importante. Un soutien précoce par le biais de certaines prestations de promotion active de l’emploi a été jusqu’à présent une disposition spéciale. Le projet de loi prévoit maintenant une limite de temps.

Selon l’agence de placement et de nombreux employeurs, l’absence ou le manque de compétences en allemand des étrangers est le principal obstacle à l’inclusion d’un emploi fondé sur les besoins. Ceci est également démontré par de nombreuses découvertes scientifiques.

Cependant, de nombreux réfugiés n’ont pas accès à un soutien linguistique alors qu’ils ont accès au marché du travail. Les gens peuvent et peuvent travailler, mais ils ne parlent pas notre langue.

Il est prévu de poursuivre l’ouverture des cours d’intégration et des subventions pour l’allemand liées à l’emploi. La nouvelle réglementation est conçue de manière à ce qu’il n’y ait pas de consolidation des droits ni d’égalité avec les personnes qui ont déjà une perspective de résidence garantie.

Il ne s’agit pas de donner des bienfaiteurs et des promotions importantes à tous les étrangers qui sont venus nous voir. Il s’agit avant tout d’aider les personnes qui devraient avoir une résidence légale et permanente à s’intégrer sur le marché du travail et dans la société. Et il s’agit de faciliter l’accès des étrangers, en particulier des jeunes de l’Union européenne, à d’importants instruments de formation et d’emploi.

