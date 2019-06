French News: Au WorldSkills Championship, les meilleurs jeunes spécialistes de Roskosmos ont été sélectionnés.

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # l’essentiel # WorldSkills04.06.2019 20: 16Les meilleurs jeunes spécialistes de Roskosmos ont été sélectionnés dans le championnat WorldSkills

Le 4 juin 2019, le quatrième Championnat d’entreprise d’entreprise selon les normes WorldSkills «Jeunes professionnels de Roscosmos» s’est achevé à Korolev. Il a réuni 127 participants et 124 experts de 30 entreprises du secteur des fusées et de l’espace et d’organisations éducatives. Des compétitions ont été organisées autour de 14 compétences: “Travaux de fraisage sur machines CNC”, “Travaux de tournage sur machines CNC”, “Electronique”, “Technologies de soudage”, “Graphiques techniques”, “Prototypage”, “Analyse chimique de laboratoire”, ” Ingénieur-Technologue “,” Technologies composites “,” Protection du travail “,” Administration du réseau et du système “,” Protection de l’entreprise contre les menaces internes à la sécurité de l’information “,” Marketing Internet “et” Recruteur “. La première place au classement des médailles du championnat a remporté l’ICS portant le nom de l’académicien M.F. Reshetnyova. NPO Avtomatiki est à la deuxième place de la table du tournoi. L’usine de Votkinsk et le RSC Energia se partagent la troisième place sur le podium. Les partenaires du championnat de Korolev étaient l’administration de la ville de Korolev, l’établissement public d’enseignement supérieur de l’Université technologique, le GAPOU MO de l’école de chauffage centrale nommée d’après SP. Koroleva, IPK Mashpribor, RSC Energia. À Moscou, de jeunes professionnels de l’industrie aérospatiale se sont affrontés sur les sites du complexe éducatif de Moscou. L’événement comprenait un programme d’entreprise et une formation professionnelle supplémentaire pour chacune des compétences présentées. Les gagnants du championnat formeront une équipe unie de la société d’État Roscosmos qui prendra la parole lors du championnat national annuel des professions actives des industries de haute technologie, WorldSkillsHi-Tech, qui se tiendra en octobre 2019 à Iekaterinbourg.

MIL OSI