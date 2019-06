French News: B. Zhamsuev: Le soutien aux petites et moyennes entreprises est l’un des domaines prioritaires du développement socio-économique de Transbaikalia

Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre de ses travaux dans la région, le sénateur s’est rendu dans le district de Duldurginsky, dans le district de Aguryky Bouriat.

Vice-président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, le représentant de l’organe exécutif du gouvernement du territoire trans-Baïkal, Bair Zhamsuev Zhamsuev Baard Bayaskhalanovich, représentant de l’organe exécutif du territoire trans-Baïkal, s’est rendu dans le district de Duldurginsky, dans le district Aginsky Buryatskiy de la région. Gouverneur par intérim du territoire trans-Baïkal pendant des voyages pour se familiariser avec la situation socio-économique de la région.

Bair Zhamsuev s’est rendu dans le district de Duldurginsky, dans le district d’Aginsky Buryat, ainsi que dans le parc national Alkhanay, créé en 1999 pour protéger, étudier et utiliser à des fins récréatives les paysages de la taïga de montagne du Transbaikalia et pour protéger les lieux de culte du peuple de Bouriatie. Le personnel du parc a parlé de l’augmentation du nombre de visiteurs par an à 35 000 touristes. Plus de dix itinéraires touristiques scientifiques et éducatifs ont été développés, divers domaines du tourisme religieux et de loisirs se développent: pèlerinage, événements, santé et bien-être, ethnographie, enfants. »Bair Zhamsuev a noté lors d’une réunion avec les employés du parc national et les représentants de petites et moyennes entreprises de la région, la protection contre incendies, tourisme social. Dans le cadre du programme de développement du tourisme, il a été proposé d’envisager la possibilité de subventionner les retraités, les personnes handicapées et les familles nombreuses les jours de semaine, afin de soutenir le tourisme régional.Le village d’Alkhanay a visité le lycée et a déposé des fleurs pour l’obélisque du vétéran Héros de la Grande Guerre patriotique. Russe Badma Zhabona. Une réunion s’est tenue dans le village de Duldurga avec des entrepreneurs et des représentants de petites et moyennes entreprises du district de Duldurginsky. La possibilité d’augmenter les subventions accordées aux petites entreprises des zones rurales a été examinée.

Bair Zhamsuev s’est rendu dans le district de Duldurginsky, dans le district d’Aginsky Buryat, où le développement des petites et moyennes entreprises dans la région est directement lié au niveau de disponibilité des fonds empruntés, à l’octroi de subventions et à l’efficacité accrue des infrastructures existantes.

Il est également nécessaire de développer le tourisme en tant que composante socio-économique importante.

Au cours du voyage, une réunion a également eu lieu avec les habitants du village de Taptanay et une visite à l’élevage de Rodina dans le village de Zutkuley. La vice-ministre de l’Agriculture du Territoire, Albina Koreshkova, a parlé des programmes de soutien aux producteurs agricoles et aux agriculteurs débutants: «Le district de Duldurginsky est agraire, l’agriculture est l’une des principales orientations de son économie. Il est également nécessaire de développer le tourisme en tant que composante socio-économique importante. Je suis convaincu que le district devrait améliorer les travaux ciblés sur le développement de l’élevage, en collaboration avec les ministères régionaux concernés, ainsi que sur le développement de la direction touristique de l’économie, dans laquelle la majorité sont des petites et moyennes entreprises », a déclaré Bair Zhamsuev. Gouvernement du Territoire Trans-Baïkal sur les questions sociales Aagma Vanchikova, et. à propos de Biligma Budaeva, chef de l’administration du district d’Aghinsky Buryat; Bazar Dugarzhapov, chef du district de Duldurginsky.

