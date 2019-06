French News: Beaucoup d’air chaud au ‘Concerted Action Care’

Source: La gauche “Le, Action concertée ‘n’a finalement aucune conséquence. Pia Zimmermann, porte-parole du groupe DIE LINKE en matière de politique des soins infirmiers, a déclaré que la réforme des soins infirmiers était différente. Zimmermann poursuit: “La véritable réalisation du” Concerted Action Care “est de ne rien écrire sur le fond sur 182 pages. Même les lois établies de longue date sont célébrées à tort comme les résultats de la Concerted Action Nursing, à l’instar de la procédure d’évaluation des cas pour les maisons de repos. Cela avait déjà été décidé en 2016 avec la deuxième loi sur les infirmières et infirmiers. La situation des infirmières reste particulièrement dramatique. Au lieu de finalement obtenir une convention collective nationale et des conditions de travail décentes, de nouveaux groupes de travail sont mis en place et la question est laissée aux employeurs. Les infirmières se retrouvent avec des conditions de travail inhumaines et des salaires précaires sous la pluie. Les résultats de la Concerted Action Care ne sont pas une réussite. Une fois encore, le gouvernement a démontré que les intérêts des employeurs sont plus importants pour eux que les besoins de ceux qui ont besoin de soins et les préoccupations des aidants naturels. “

MIL OSI