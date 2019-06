French News: Carsten Müller: “Nous défendons NetzDG et le améliorons”

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Mesdames et Messieurs! L’application du soi-disant AfD

(Jürgen Braun [AfD]: La soi-disant CDU!)

contient principalement des idées relativement brutes que nous avons tous entendues auparavant. Au début, je n’en veux qu’un seul: le transfert du privilège des médias aux opinions de particuliers. Comme dans divers débats, vous restez donc aujourd’hui avec votre demande de culpabilité stable et viable. C’est pourquoi ce n’est pas la peine de s’en occuper.

C’est juste une blague, de toutes choses, que le groupe qui a le plus de difficulté à accepter d’autres opinions

(Norbert Kleinwächter [AfD]: C’est assez!)

et sans se laisser aller au manque de connaissances et à la mauvaise éducation, ici aujourd’hui fait semblant d’avoir peur de la liberté sur Internet et des droits civils.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD, du FDP, de la GAUCHE et de l’Alliance 90 / LES VERTS – Norbert Kleinwächter [AfD]: Nous avons choisi votre peuple, pas le nôtre! Qui n’accepte pas l’opinion de qui? )

Je veux dans le temps restant le NetzDG – –

(Jürgen Braun [AfD]: Vous avez créé le NetzDG! C’était vous, pas nous!)

– Ne crie pas comme ça, tu entendras autre chose. – Je veux traiter le reste du temps avec la NetzG. Mesdames et Messieurs, cela est approprié car la commission des questions juridiques a tenu une audition hier. Pour commencer, l’excitation d’il y a deux ans a largement disparu, à quelques exceptions près. Comment peut-on reconnaître cela? Cela se voit, par exemple, dans le fait qu’hier, nous avons eu un argument très factuel à ce sujet. Cela se vérifie également par le fait que, par exemple – je voudrais y revenir aujourd’hui -, trois des quatre factions de l’opposition, certaines au début et d’autres même lors de l’audience, n’étaient pas présentes ou avaient participé.

Mais pourquoi la situation de discussion est-elle devenue beaucoup plus objective? C’est parce que la liberté d’expression n’a pas du tout été restreinte, qu’il n’ya pas de blocage excessif et que le NetzDG –

(Applaudissements du député Alexander Hoffmann [CDU / CSU] – Joana Cotar [AfD]: C’est un mensonge!) C’est de fausses nouvelles! – Rétractation de Tankered Schipanski (CDU / CSU: faits!)

– “mensonge” n’est pas parlementaire –

Vice Présidente Claudia Roth:

Je vais dire quelque chose dans un instant.

Carsten Müller (Brunswick) (CDU / CSU):

– ça marche bien.

Mesdames et Messieurs, Hier, à l’exception du prétendu expert nommé par l’AfD, qui était d’ailleurs plus intéressé par l’auto-marketing,

(Gaieté du député Alexander Hoffmann [CDU / CSU])

tous les autres ont convenu que le NetzDG devait être poursuivi matériellement et qu’il était également particulièrement efficace. Mesdames et Messieurs, cela a été décrit comme courageux, déterminé et en grande partie fonctionnel.

(Cris de l’AfD)

En tant qu’Union, nous disons: il est possible d’améliorer quelque chose de bien.

(Martin Hebner [AfD]: Limitez davantage la liberté de parole!)

C’est la raison pour laquelle nous traiterons de la question de l’autoréglementation réglementée, l’établirons et la renforcerons. C’est une approche libérale concevable. Nous voulons que la gestion des plaintes des plates-formes soit plus claire et plus compréhensible. Et, permettez-moi de vous donner un autre exemple, le processus de rachat doit être réglementé et donc, tout simplement pour tout le monde, ce contenu supprimé illégalement doit être rétabli le plus rapidement possible. Bien entendu, cela s’applique également aux rapports de transparence remis et qui doivent être comparables les uns aux autres.

Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure que la vraie liberté nécessite des règles du jeu. Qui veut abolir les règles du jeu, qui aime la faute. La CDU / CSU veut une vraie liberté sur Internet.

(Jürgen Braun [AfD]: George Orwell serait ravi de vous!)

C’est pourquoi nous nous tenons à NetzDG pour l’améliorer et sommes toujours ouverts aux conseils ciblés.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU)

