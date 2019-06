French News: Christian Schmidt: “Il y a beaucoup plus dans le traité d’Aachen que dans certaines contributions”

Source: CDU-CSU

Christian Schmidt (Fürth) (CDU / CSU):

Madame la Présidente, une autre personne est ici en personne. – Mesdames et messieurs, Le traité d’Aachen est la continuation du traité de l’Élysée. C’est une traduction et une compression face aux défis d’aujourd’hui. Émotionnellement, il n’est peut-être pas si grand, il n’y a peut-être pas beaucoup de symbolisme derrière cela, mais il y a beaucoup plus à dire que certaines contributions.

Je voudrais aborder non seulement mais surtout l’article 4 du traité. Bien entendu, la politique commune en Europe, seule dans le domaine du changement climatique – je me souviens de la COP 21, de l’Accord de Paris, du Traité de Paris, de la coopération dans ce domaine – mais aussi en matière de politique étrangère, non seulement, mais essentiellement par le Moteur franco-allemand inspiré. Cela devrait être aussi. Par conséquent, l’accord au titre de l’article 4 prévoyant une obligation d’assistance bilatérale spéciale revêt une nouvelle qualité. Monsieur Gauland, c’est précisément ce que la compétence territoriale implique et, de surcroît, l’obligation de l’article 42, paragraphe 7, du traité UE et celle de l’ancien pacte de Bruxelles, l’Union de l’Europe occidentale. Rien n’a changé du tout.

Vice Présidente Claudia Roth:

Monsieur Schmidt, autorisez-vous une question ou une remarque de M. Kleinwächter?

Christian Schmidt (Fürth) (CDU / CSU):

Je vais le prendre.

Norbert Kleinwächter (AfD):

Merci beaucoup, monsieur Schmidt. – Votre déclaration selon laquelle l’article 4 n’aurait aucune pertinence claire ou n’est pas liée à un accroissement des obligations, cela m’étonne maintenant. Il existe un avis scientifique du service scientifique à ce sujet, indiquant que l’obligation de l’Alliance énoncée à l’article 4 du traité d’Aachen énonce clairement le champ d’application de l’article 5 du traité de l’OTAN et de celui de l’article 42, paragraphe 7, du traité UE. Contrats

Il est vrai que l’obligation de l’alliance au titre de l’article 4 du traité d’Aix-la-Chapelle inclut explicitement les moyens militaires. C’est précisément ce qui n’est pas prévu dans le traité sur l’UE. Le traité sur l’UE ne comporte qu’une obligation d’assistance. Dans le cas d’attaques terroristes, l’obligation d’assistance n’est qu’une aide. Ceci est régi par l’article 222 du TFUE. L’engagement de l’Alliance pour l’OTAN n’est pas non plus nécessairement axé sur l’assistance militaire directe.

Vous conviendrez donc avec moi que, comme le Service scientifique l’a découvert, même en cas d’attaque terroriste ou de cyberattaque, il serait possible pour la France de nous déclarer la guerre en vertu du droit international et, partant, de participer à une guerre? Avez-vous discuté de cela dans votre groupe, vérifié et êtes-vous sûr de vouloir en décider?

(Applaudissements des membres de l’AfD – Ursula Groden-Kranich [CDU / CSU]: Qu’est-ce que c’est?)

Christian Schmidt (Fürth) (CDU / CSU):

Monsieur le collègue, si vous m’aviez demandé si je suis d’accord avec vous, si vous avez perdu quelque chose au cours des différentes étapes préliminaires, je dirais alors: oui.

(Applaudissements de la CDU / CSU, du SPD et du FDP)

Je vous recommande de regarder ce que l’Union de l’Europe occidentale a prévu depuis 1952 pour un engagement plus fort que ce qui est contenu dans l’article 5 du traité de l’OTAN. Rien d’autre n’est inclus dans le Traité d’Aix-la-Chapelle. Madame la Présidente, j’ai le plus grand respect pour le service scientifique du Bundestag allemand, mais j’ai encore plus de respect pour le mémorandum du gouvernement fédéral sur ce traité. Je recommande de le lire. Il est bien évident que l’article 42, paragraphe 7, du traité UE en est la base.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et du SPD – Jürgen Braun [AfD]: Mais c’est un peu naïf de faire confiance à ce gouvernement fédéral!)

Organisez une discussion dans votre groupe. Je suis heureux d’être préparé pour une présentation, pour vous, sans frais.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU, du SPD et du FDP)

Il y a des questions que nous devons poser ici. Dans ce contexte, je tiens à dire que l’aspect bilatéral de l’article 4 est intéressant et qu’il dépasse l’engagement précédent pris dans le Traité de l’Elysée. Cela renforce la coopération sur le plan politique. Je dois dire que nous devons également travailler plus ensemble dans ces domaines; Colleague Link a heureusement beaucoup indiqué.

En ce qui concerne la rubrique “accord secret”, je ne connais que le fameux accord de 1972 conclu entre Schmidt et Debré.

(Dr. Franziska Brantner [Alliance 90 / Les Verts]: C’est identique aussi!)

Mais justement ceci – cela doit être dit à cause de la justesse; C’est une nécessité politique – il s’agit d’une relation tendue avec ce que nous avions déterminé unilatéralement comme directive sur les exportations d’armes en 2000. Je recommande à tous que, compte tenu de la nécessité de renforcer la coopération dans ce domaine, qui figure également dans ce traité, nous sommes en train de rassembler les choses. Seuls ceux qui font preuve de fiabilité dans tous les domaines pourront approfondir leur intégration et, surtout, leur coopération en matière de diplomatie, de politique de développement et de politique de sécurité.

Je me souviens d’un dernier point: vous ne l’avez pas demandé par la suite mais je voudrais aussi donner une réponse – au porte-avions. Toute discussion que je voudrais enregistrer.

Vice Présidente Claudia Roth:

Mais pas trop longtemps. Le temps de parole est terminé.

Christian Schmidt (Fürth) (CDU / CSU):

Madame la Présidente, je suis ravi de le noter. Je propose la discussion.

(Gaieté des membres de la CDU / CSU, du SPD, du FDP et de l’Alliance 90 / Les Verts – Christian Petry [SPD]: Il est déjà 22 heures!)

– Pas vous, Madame la Présidente. Et je ne peux pas passer par toutes les factions; cela ne marche pas non plus.

Ce que voulait dire Annegret Kramp-Karrenbauer à propos du porte-avions était une nécessité symbolique, c’est-à-dire que la politique de sécurité européenne devait être alignée de manière stratégique. Il a également besoin de perspectives et de structures communes.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et du député Ulrich Lechte [FDP])

