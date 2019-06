French News: Comment les oiseaux viennent au jardin

Source: NABU – Naturschutzbund DeutschlandConseils pour un jardin respectueux des oiseauxComment attirer les amis à plumes dans son salon verdoyant? En fait, c’est très facile. Nous vous donnerons quelques conseils pour devenir un bon hôte pour les oiseaux, par exemple si vous plantez des haies vives ornées d’épines ou d’épines, elles fourniront un abri et de la nourriture aux plus petits. Les mésanges et les queues de bronzage vont adorer. Ceux qui créent un “coin sauvage” dans le jardin et poussent des orties piquées peuvent compter sur de nombreuses chenilles et papillons, qui à leur tour servent de nourriture aux oiseaux. Donc, vous promouvez énormément la diversité des oiseaux!

un paradis des oiseaux à la porte

A voté pour chanterConseils pour le jardin respectueux des oiseauxSi vous souhaitez profiter du concert aux nombreuses voix de plumes dans le jardin, vous devez le rendre aussi naturel que possible. Vous pouvez attirer les oiseaux, par exemple, avec des fleurs, des vivaces, des arbustes et des arbres indigènes, qui offrent un grand choix de graines et de fruits. plus →

Trouver un abri et un terrain de reproduction pour les oiseauxHaies chimiques, aides à la nidification artificielles et arbres centenaires: il existe de nombreuses façons d’attirer les oiseaux à nicher dans leur propre jardin. Ce à quoi vous devez faire attention et quels oiseaux se reproduisent dans quelles cases, nous les avons rassemblées ici. plus →

Ouvrir la barre d’alimentation naturelle Sources de nourriture pour oiseauxEpine blanche, mûres sauvages ou vin sauvage: Ceux qui veulent offrir aux oiseaux une table richement dressée, plantent les meilleures plantes ligneuses ou vivaces locales. Lesquels sont particulièrement adaptés et à quoi devez-vous faire attention lors de la plantation? plus →

Fournir aux chanteurs une scèneDes lieux convenables pour le concert d’oiseauxPour leur territoire et leurs chants de cour, de nombreux oiseaux utilisent des zones d’attente surélevées pour faire résonner leur chant. Également à l’affût des ennemis, ces endroits sont pratiques. S’il n’y a pas de grands arbres ou de pignons de toit dans le jardin, vous pouvez aider avec des poteaux élevés. plus →

Quels oiseaux viennent au jardin?

Voyez qui vole là-bas En savoir plus sur la vidéo d’un oiseau Eric Neuling, expert en oiseaux, indique les dix espèces d’oiseaux qui nous rendent visite fréquemment dans le jardin et comment elles peuvent être reconnues. Les jardins constituent un habitat important pour de nombreux oiseaux. Ici vous trouverez des cachettes pour la reproduction et la nourriture. plus →

Plus sur ce sujet

Connaître les oiseaux

